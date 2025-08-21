Moulay Hassan conquista Ceuta surcando sus aguas: el día que Mohamed VI hizo lo mismo, pero sin avisar a la Guardia Civil

La ciudad de Ceuta vivió este pasado martes, 19 de agosto, una escena poco habitual. El príncipe Moulay Hassan de Marruecos (22 años) fue captado navegando las aguas del Estrecho de Gibraltar a bordo de una embarcación de recreo.

El primogénito del rey Mohamed VI (62), según información publicada por El Faro de Ceuta, se encontraba escoltado por un grupo de motos de agua que formaban una especie de anillo de protección alrededor de su lancha.

Una imagen que, como no podía ser de otra forma, provocó que todos los presentes en la playa del Chorrillo sacaran inmediatamente sus teléfonos móviles para inmortalizar la escena.

Vista de lujo al litoral de #Ceuta , parece ser que Mohamed VI se y a dado esta tarde un paseito por #Ceuta , la embarcación escoltada por motos acuáticas hace suponer que es el o el príncipe heredero los cuales se encuentran en palacio de #Rincon #Marruecos pic.twitter.com/jqSi0bOYvu — KARIM PRIM (@KARIMPRIM) June 2, 2025

La Familia Real de Marruecos es una habitual en este tipo de prácticas. No obstante, a diferencia de su padre, el heredero al trono sí había puesto en previo aviso a la Guardia Civil, lo que permitió que la escena fuera desarrollada sin incidentes ni tensiones diplomáticas.

Fue más de una década atrás, en 2014, cuando el rey Mohamed VI protagonizó una situación similar. En agosto de aquel año, Su Majestad fue captado en una situación similar a la de su hijo. Sin embargo, la Guardia Civil de Ceuta no había recibido una notificación, dando paso así a un conflicto entre la Benemérita y el jefe de Estado marroquí.

Tal fue la repercusión de aquel episodio que la situación desencadenó en un roce diplomático que estuvo a punto de derivar en una crisis internacional.

No ha sido esta la única ocasión en la que la Familia Real de Marruecos surca las aguas de Ceuta. En 2020, Mohamed VI fue grabado desde la bahía sur, muy cerca de bañistas. Y en años posteriores se registraron otras incursiones de embarcaciones reales por Santa Catalina o el Recinto.

El que está llamado a ser el Rey de los marroquíes está cada vez más presente en la vida pública y política de Marruecos. En los últimos meses ha asumido un papel diplomático de mayor peso, recibiendo personalmente a líderes internacionales como el presidente Xi Jinping o príncipes saudíes.

Moulay Hassan y Mohamed VI, en uno de sus últimos actos en conjunto. Gtres

Moulay Hassan, de hecho, ha adquirido este importante rol con motivo del delicado estado de salud de su padre. El rey Mohamed VI, cabe recordar, se convirtió en noticia unos meses atrás debido a su evidente pérdida de peso y aparente fragilidad.

Primero en la línea de sucesión al trono alauí, está llamado a reinar bajo el nombre de Hassan III. En estos últimos años se ha estado formando para el cargo y ya ha demostrado en más de una ocasión que está preparado para tomar las riendas.

Hace unos meses, medios locales compartían en redes sociales un vídeo recopilatorio en el que se veían algunos de los momentos que Moulay Hassan ha estado protagonizando en estos últimos años. Aquí se comprueba su evolución no solo física, también personal. Siempre se ha mostrado protocolario, serio y firme.

Mohamed VI y Moulay Hassan en una imagen de julio de 2024. Gtres

Pese a que Hassan se encuentra cada vez más al frente de los compromisos institucionales de la Corona marroquí, lo cierto es que el joven royal ha dejado claro en más de una ocasión que su verdadera pasión es ser piloto.