El emir de Dubái, inmortalizado en Londres en sudadera y sin su habitual pañuelo: su paseo por un famoso parque de la ciudad

Cerca de un lustro ha transcurrido ya desde que la princesa Haya de Jordania (51 años) firmara el divorcio con el emir de Dubái, Mohammed bin Rashid al Maktoum (76). Desde entonces, escasos son los detalles que se conocen en torno a la vida de la hermana del rey Abdalá II (63). Una realidad que difiere -y mucho- de la de su exmarido.

El primer ministro de Emiratos Árabes ha seguido en este tiempo al frente de su incansable agenda, participando en numerosos eventos institucionales. De ahí que Mohammed bin Rashid al Maktoum siga siendo una figura pública que continúa dando que hablar.

En las últimas horas, de hecho, el exmarido de la princesa Haya se ha convertido en la auténtica comidilla de las redes sociales con motivo de unas llamativas imágenes. Unas instantáneas tomadas en Londres y que muestran al royal con un aspecto un tanto descuidado.

El también vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos ha sido captado recientemente dando un paseo en el Hyde Park de la capital británica con un atuendo deportivo. Al Maktoum, así, ha sido inmortalizado enfundado en una sudadera verde y unos vaqueros holgados que ha combinado con unas zapatillas negras. Un estilismo al que el royal no acostumbra.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención a los expertos en realeza internacional ha sido la ausencia del shemagh en el atuendo de Mohammed. Una especie de pañuelo que suele portar cada vez que acude a algún acto público y que ahora ha permitido ver su cuero cabelludo al natural.

No ha sido el aspecto informal del exmarido de Haya de Jordania lo único que ha sorprendido de su visita a Londres. El emir de Dubái, en esta línea, ha estado acompañado de un enorme séquito a sus espaldas. Y es que no es asunto baladí mencionar que posee una fortuna que rondaría los 16.000 millones de dólares.

Su paseo por el Hyde Park no es sino una de las varias ocasiones en las que Mohammed bin Rashid al Maktoum ha sido captado recientemente en la ciudad inglesa. Según ha publicado la agencia Ahlan Dubái a través de su perfil de Instagram, el Emir ha visitado la cafetería Harrods, una de las más reconocidas a nivel internacional.

La empresa ha ganado popularidad fuera de las fronteras de Emiratos y, tras abrir esta sucursal en Harrods el pasado diciembre, ha recibido la visita del Primer Ministro del país.

Londres se ha convertido en los últimos tiempos en una de las ciudades más visitadas por Mohammed. Sin embargo, hubo un tiempo en el que no pudo poner pie en la capital británica con motivo de la orden de alejamiento que le interpuso la princesa Haya por "amenazas y malos tratos".

Mohammed bin Rashid al Maktoum, en una fotografía de 2015. Gtres

Fue durante la primavera de 2019 cuando la hermana del rey Abdalá II de Jordania se instaló de forma definitiva en la ciudad inglesa. Lo hizo junto a los dos hijos que tiene en común con el Emir, los príncipes Jalila y Zayed. Desde entonces, la princesa Haya de Jordania ha sido captada en público en contadas ocasiones.

El rey Abdalá, en un intento de ayudar a su familia, le asignó hace más de cinco años un puesto en la secretaría de la embajada de Jordania en el Reino Unido para que así pudiese permanecer en el país y evitar su obligado traslado.

Haya de Jordania y Mohammed BIn Rashid Al Maktoum, en una imagen de 2010. Gtres

El hermetismo y la discreción rodean la vida de la exmujer del emir de Dubái en Londres. No obstante, uno de los pocos datos que se conocen es que Haya de Jordania habría mantenido un affaire con Russel Flowers, un exsoldado que también había sido su guardaespaldas.