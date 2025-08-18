Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, acusado formalmente de 32 delitos: se enfrentaría a 10 años de prisión

Nuevo revés para la Corona noruega. Marius Borg Høiby (28 años), hijo de la princesa Mette-Marit (51), ha sido acusado formalmente este lunes, 18 de agosto, por la Fiscalía de 32 delitos: cuatro casos de violación y varios de "maltrato" a sus parejas.

A finales del pasado mes de junio, Høiby, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero, Haakon (52), resultó imputado de una veintena de delitos. Ahora, la lista se ha incrementado en más de de 10.

El fiscal general noruego, Sturla Henriksbø, ha indicado en una rueda de prensa concedida en la mañana de este día 18 todos los delitos a los que se enfrenta Marius Borg. Entre ellos, cabe apuntar, se encuentran un caso de violación con coito, dos casos de violación sin coito, cuatro casos de conducta sexualmente ofensiva o un caso de abuso en relaciones cercanas.

La Casa Real de Noruega junto a Marius Borg. Gtres

También ha sido acusado formalmente el primogénito de Mette-Marit de dos casos de lesiones corporales, un caso de daño malicioso, un caso de amenazas, cinco violaciones de orden de restricción, un caso de abuso sexual por parte de un agente de policía y cinco infracciones de tráfico.

Ha señalado el fiscal que se trata de un "caso grave". En esta línea, ha hecho hincapié en que "la violencia machista y las violaciones pueden dejar profundas cicatrices y destruir vidas", según informaciones recogidas por la emisora de radio NRK.

Asimismo, Sturla ha explicado que Borg también ha sido acusado formalmente por verter amenazas de muerte, agredir a un agente y violar la normativa de tráfico. Así, en caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta 10 años de prisión.

Henriksbø, además, ha hecho hincapié en la importancia de que haya "igualdad ante la ley" y ha enfatizado que la vinculación de Høiby con la Familia Real noruega no implicará que "sea tratado de forma más o menos dura que si esos hechos fueran cometidos por otro".

La Fiscalía espera que el juicio contra Høiby comience a mediados de enero de 2026. Høiby, por el momento, sólo reconoce delitos de violencia contra una mujer y amenazas a un hombre, pero no las violaciones.

Los hechos se remontan a agosto de 2024. Fue un año atrás cuando el hijastro de Haakon de Noruega terminó siendo detenido por primera vez tras un incidente en el apartamento de su entonces pareja. Tiempo más tarde, reconoció tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer problemas psíquicos.

En septiembre, el primogénito de Mette-Marit fue detenido por segunda vez. En aquel momento fue acusado de violar una orden de alejamiento interpuesta por una de las víctimas que lo tenía denunciado. El arresto se produjo fuera de los terrenos reales, concretamente en una zona de cabañas en el condado de Innlandet, al norte de Oslo.

Marius Borg junto a Mette-Marit y Haakon de Noruega en una imagen de archivo. Gtres

El hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega terminó siendo detenido una tercera vez el 18 de noviembre por mantener relaciones sexuales con "alguien que está inconsciente o que por otros motivos no puede oponerse al acto". Salió finalmente de la cárcel el pasado 27 de noviembre. Unas semanas después ingresó en un centro de rehabilitación de Londres, del que acabó escapándose al no estar conforme con lo allí establecido.

A pesar de la concesión de libertad a Marius, la policía continuó recabando información, pues el joven seguía estando acusado de dos cargos de relaciones íntimas sin consentimiento -y se investigó si había una tercera-. Entonces, el caso del miembro de la Familia Real noruega más polémico, tenía seis víctimas (cinco mujeres y un hombre).

No ha sido este el único problema al que Marius Borg ha tenido que hacer frente con la Justicia en el último tiempo. El pasado mes de febrero, la presentadora noruega Linni Meister relató haber mantenido un encuentro con el vástago de la princesa Mette-Marit: "Ha sido difícil. No siento ninguna lástima por su familia", reconoció la joven tras haber sido presuntamente abusada por Borg en el año 2018 en el palacio de Skaugum.

A pesar de que Marius Borg se ha convertido en uno de los protagonistas absolutos de la prensa internacional este año, lo cierto es que el noruego había optado por un bajo perfil en los últimos tiempos. Una de las últimas ocasiones en las que se le captó públicamente fue a finales del pasado mes de marzo.

Tal y como publicó el portal local Se og Hør, el joven se dejó ver por las calles de Dinamarca con el pelo teñido de negro, diciendo así adiós a su característica melena rubia. Borg, cabe apuntar, también portaba unas gafas de sol en color oscuro.

Marius Borg en una fotografía tomada en junio de 2022, en Oslo. Gtres

Este acontecimiento no ha sido el único trágico episodio al que ha tenido que hacer frente la Corona noruega recientemente. El delicado estado de salud de Mette-Marit de Noruega sigue estando en el foco mediático. La que está llamada a ser reina consorte del país nórdico padece una fibrosis pulmonar crónica desde hace un tiempo, algo que le ha llevado a cancelar sus compromisos institucionales en más de una ocasión.

En esta línea, también es preocupante la salud de los reyes Harald (88) y Sonia (87). Ambos tienen implantados ya un marcapasos en el corazón. La Reina, de hecho, fue intervenida a comienzos del pasado mes de enero tras haber sufrido un episodio de fibrilación auricular mientras disfrutaba de unas vacaciones privadas.