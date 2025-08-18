Froilán, de rave en Asturias en su verano más frenético: acude de incógnito al multitudinario festival techno Aquasella

Es más que habitual que cada verano haya un nombre de la Familia del Rey que protagonice todos los titulares de los medios de comunicación por sus intensos y frenéticos planes de asueto: se trata de Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón (27 años).

Días después de dejarse ver en las Baleares y en Ibiza, el sobrino más imprevisible de la Casa Real ha vuelto a dar que hablar. Esta vez, el primogénito de la infanta Elena (61) ha copado la atención mediática por su aparición inesperada en uno de los festivales más explosivos del verano.

Dicho de otro modo, hablamos del espectáculo Aquasella, celebrado en el corazón verde de Asturias. Froilán, que suele moverse entre Abu Dabi y Madrid, en las últimas horas ha decidido refugiarse del calor abrazando el techno y el house en el valle entre Arriondas y Cangas de Onís.

Froilán en una fotografía de archivo. Gtres

El festival, que este año ha batido récord de asistencia con más de 80.000 personas, acoge a Froilán como uno más.

Entre cientos de camisetas fosforitas y gafas de sol futuristas, el sobrino de Felipe VI (57) ha disfrutado de los sets de DJs internacionales y nacionales, especialmente cotizados en la vanguardia techno y house.

Desprovisto de cualquier aparato de protocolo o filtros palaciegos, Froilán se ha movido por la explanada con la naturalidad de quien está acostumbrado a la exposición mediática, aunque en esta ocasión prefería pasar inadvertido en la avalancha electrónica.

Sea como fuere, el silencio –y cierta leyenda urbana– ha rodeado su presencia en el festival, pues quienes le han visto aseguran que el joven aristócrata ha optado por la discreción, evitando grandes grupos o gestos que pudieran delatarle.

Felipe Juan Froilán en una fotografía captada en Madrid, hace un tiempo. Gtres

Ni pulseras VIP ostentosas ni espacio en la zona reservada: Froilán ha bailado entre el gentío y, sí, también ha sucumbido a la atmósfera única de Aquasella.

Alojado en un hotel de Parres y degustando la gastronomía local en Cangas de Onís, el nieto de Juan Carlos I (87) se ha dejado ver entre los beats de Jeff Mills, Indira Paganotto y Óscar Mulero. Según La Nueva España, su presencia ha sido discreta, casi camuflada entre la multitud.

Eso sí, como es natural en estos festivales, Felipe Juan Froilán no ha conseguido pasar del todo inadvertido entre los más avispados.

Pero si Asturias ha sido su -última- escapada sonora, Ibiza no ha sido menos. En los últimos días, Froilán ha sido fotografiado en la isla pitiusa en actitud muy cariñosa con Miri Pérez-Cabrero, exconcursante de MasterChef y Supervivientes, en el restaurante La Escollera.

En plena reserva natural de Ses Salines, y según las fotos que publicó Semana, Froilán y Miri protagonizaron abrazos, risas y mucha complicidad. Ello desató rumores de romance.

Miri, que trabaja como chef privada en la isla, ha preferido mantener silencio. "Estoy muy feliz aquí. Estar descalza y en bikini todo el día es mi hábitat", escribió en sus redes, mientras compartía atardeceres y desayunos con su padre, el escultor Eduardo Pérez-Cabrero.

Abu Dabi, un refugio tranquilo

Froilán en la boda de un amigo suyo en Cádiz.

Froilán ha alternado fiestas electrónicas con almuerzos frente al mar, baños en calas escondidas y noches de lujo. Se estima que ha gastado más de 80.000 euros en menos de un mes entre Ibiza, Madrid y Marbella.

Dos años han transcurrido ya de su traslado a Abu Dabi -país al que fue exiliado en 2020 su abuelo Juan Carlos-. Desde entonces, las visitas del hermano de Victoria Federica (25) a España se han seguido sucediendo.

Desde que en febrero de 2023 pusiera rumbo a Abu Dabi, Felipe Juan Froilán parecía haber dado un giro radical. En este sentido, las noticias que han ido llegando desde la isla del golfo Pérsico apuntaban a un cambio en su estilo de vida.

"Estoy muy feliz con mi abuelo y con todo", llegó a confesar en febrero de 2024 ante las cámaras de Europa Press.

Ha sabido aprovechar el primo de la princesa Leonor (19) su estancia fuera de España. Alejado de cualquier conflicto, ha demostrado crecimiento personal y hasta profesional. De hecho, llegó a formar parte de la cumbre del clima COP28 que tuvo lugar en Dubái a finales de 2023.



Un evento enmarcado dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.