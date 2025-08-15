13 curiosidades sobre Achileas, el sobrino nieto artista de la reina Sofía: un príncipe rockero, modelo y actor de Hollywood

Achileas de Grecia, hijo de Pablo de Grecia y Marie Chantal, ha hecho ya sus pinitos como actor y ha trabajado en series de Netflix. GTRES

Elegante. Carismático. Y royal. Así es Aquileas de Grecia (25 años), el hijo de Pablo de Grecia (58) y Marie Chantal (56), que acaba de cumplir un cuarto de siglo de vida.

Nacido el 12 de agosto de 2000 en Nueva York, Estados Unidos, es el tercero de los vástagos del actual jefe de la Casa Real de Grecia y nieto del último rey del país heleno, Constantino II, -hermano de la reina Sofía (86)- y de la reina Ana María de Dinamarca (78).

Aunque la monarquía en Grecia fue abolida en 1973 y los títulos de la familia dejaron de tener reconocimiento legal en la tierra de sus ancestros, el joven conserva la dignidad de príncipe de Grecia y Dinamarca, así como el tratamiento de Alteza Real.

El guapo y talentoso nieto del último rey de Grecia, convertido ya en actor de Hollywood, acaba de celebrar su 25 cumpleaños. Una oportunidad para conocer un poco más sobre este príncipe, dotado de grandes capacidades interpretativas. Y no tan discreto como se ha creído hasta ahora...

1. Un príncipe que sueña con ser actor

El príncipe Achileas de Grecia, en una imagen de las redes sociales. Instagram

Desde pequeño ha vivido a caballo entre la Gran Manzana y Londres, donde ha estudiado en los más prestigiosos colegios. Uno de ellos es el internado británico Wellington College, situado en Berkshire, Reino Unido.

En dicho centro, uno de los colegios más exclusivos de Inglaterra - que ha formado a varios miembros de la realeza y aristocracia europea- cursó cuatro años. Fue allí donde descubrió su vocación artística, participando en obras de teatro escolares y realizando su primer monólogo con tan solo 15 años.

Después de completar su etapa en el Reino Unido, Achileas se trasladó a Nueva York para estudiar en la Universidad de Nueva York (NYU). Allí se graduó en Artes Escénicas en 2023, ya que, desde su más tierna infancia, su sueño ha sido convertirse en actor.

Achileas de Grecia, el día de su bautizo, el 7 de junio de 2001, al que asistieron la infanta Elena, su madrina, y su entonces marido, Jaime de Marichalar. GTRES

2. Ahijado de la infanta Elena

Achileas-Andreas de Grecia recibió el bautismo el 7 de junio de 2001 en la Catedral Ortodoxa de Santa Sofía de Londres.

La ceremonia, de gran solemnidad, contó con siete distinguidos padrinos, entre ellos la infanta Elena (61), el gran duque heredero Guillermo de Luxemburgo (43) y el príncipe Kardam de Bulgaria (fallecido en 2015), con los que su padre siempre mantuvo una estrecha relación.

Entre los asistentes se encontraban destacados miembros de la aristocracia europea, como Carolina de Mónaco (68) y Ernesto de Hannover (71).

La reina Sofía, con Robert Warren Miller, padre de Marie Chantal, en el bautizo de Odisseas Kimon de Grecia, el 18 de junio de 2005. GTRES

3. Nieto de un magnate millonario

Achileas de Grecia puede presumir de tener dos insignes abuelos. El paterno fue el último soberano de Grecia. El materno, por su parte, es el empresario estadounidense Robert Warren Miller, nacido en 1933 en Quincy, Massachusetts.

Visionario de los negocios, en 1960 cofundó -junto a Chuck Feeney- la cadena Duty Free Shoppers (DFS), la mayor cadena mundial de tiendas libres de impuestos en aeropuertos y destinos turísticos, pionera y líder en el sector, que más tarde pasó a formar parte del grupo LVMH.

El magnate, empresario y filántropo estadounidense-británico también es reconocido por su papel en la industria del lujo y la inversión internacional. Su visión empresarial revolucionó el comercio minorista duty-free desde los años 60. Logró expandir su empresa en Hong Kong, luego en Europa, América y el resto del mundo.

También es fundador de Squadron Capital y Search Investment Group Ltd, firmas de inversión global y capital privado.

En la actualidad mantiene residencias y negocios en Estados Unidos, Hong Kong y Reino Unido. Es propietario de una de las mayores fincas de Yorkshire y del yate Mari-Cha IV, con el que ha batido récords de navegación transatlántica.

Su fortuna personal se estima en más de 2.300 millones de dólares, formando parte regularmente de la lista de los hombres más ricos del Reino Unido y de Hong Kong.

Achileas de Grecia, con su hermana Olympia. GTRES

4. Muy unido a su familia

Achileas de Grecia mantiene una estrecha relación con sus padres y con sus hermanos. No suele faltar a las celebraciones importantes, ya sea en reuniones veraniegas en la playa, en Navidad o en eventos internacionales como la Gala MET, celebrada el pasado mes de mayo en Nueva York, donde acompañó a su hermana mayor, Olympia.

5. Su estrecha relación con Constantin

Achileas se lleva bien con todos sus hermanos, pero es innegable que tiene una química especial con su hermano Constantin, el más atractivo -si cabe- de los hermanos. Hace apenas unas horas, cuando Achileas cumplía sus 25 años, este le escribía en su perfil de Instagram una bonita dedicatoria: "Feliz cumpleaños, Achileas, siempre mantente fuerte".

Lo de congratularse en fechas señaladas es costumbre familiar. El pasado año, con motivo del aniversario de Constantin, Achileas compartió unas palabras que ponen en evidencia lo estrecho que es su vínculo con el mayor de los hijos varones de Pablo de Grecia y Marie Chantal. "¡Feliz cumpleaños a mi hermano y mejor amigo! Te amo para siempre", decía.

6. Apasionado por Shakespeare

En el año 2023, Achileas de Grecia se graduó con honores en la prestigiosa Escuela Gallatin de Estudios Individualizados de la Universidad de Nueva York. Apasionado por las letras y los clásicos, se especializó en arte y literatura. La ceremonia tuvo lugar en Manhattan y contó con la asistencia de su familia.

Quienes lo conocen saben de su admiración por Shakespeare, cuyas obras no descarta representar en el teatro cuando desarrolle su carrera profesional como actor.

Tras la muerte de la reina Isabel II —prima de sus abuelos paternos—, dedicó unas emotivas palabras en su memoria, recordando la calidez con la que recibió a su familia en Inglaterra.

El príncipe Achileas de Grecia, con su tío Nicolás y su hermana Olympia en el estreno de 'Woman In Charge' , en el Festival de Cine Tribeca, en Nueva York, en junio de 2024. GTRES

7. Una exnovia modelo, DJ y rica heredera

Entre 2021 y 2024, Achileas mantuvo una sonada relación con Isabella Massenet, hija de Dame Natalie Massenet, fundadora de Net-a-Porter.

Su madre es una de las empresarias más influyentes en la industria de moda de lujo, e impulsora del portal online que revolucionó el comercio de la moda de alta gama a nivel global. Su padre, Arnaud Massenet, es también cofundador de Net-a-Porter y empresario especializado en finanzas y tecnología.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja frecuentó en varias ocasiones algunos eventos sociales en Estados Unidos. También compartieron estudios en Nueva York.

8. Músico y rockero

En la actualidad, Achileas combina su faceta como modelo con su pasión por la música. Toca la batería y, a los 15 años, sorprendió al público al subir al escenario junto a la cantante Rita Ora (34) -que estos días se ha dejado ver con Chris Hemsworth (42) (y sin Elsa Pataky) en Ibiza- durante una gala benéfica.

Fue en el año 2014 cuando compartió escenario con la artista de Kosovo.

9. Un 'influencer' con vis cómica

Con más de 340.000 seguidores en Instagram, donde se hace llamar "Achi of Greece", el royal publica algunos momentos de su vida. Algunos son vídeos cotidianos en los que hace gala de su sentido del humor y su innegable vis cómica.

Su ingenio y gracia natural le han hecho merecedor del "título" oficial del simpático de la casa. Nadie como él divierte a su familia con sus improvisados speechs.

10. Leal a la Corona

A pesar de su juventud y de sus deseos de dedicarse profesionalmente a las artes escénicas, Achileas no olvida su compromiso con la Corona.

En septiembre de 2022, tras la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, compartió una carta en la que expresaba sus condolencias por el fallecimiento de la soberana, quien dio cobijo y protección a sus abuelos cuando se exiliaron en el Reino Unido tras la abolición de la monarquía en Grecia, el 8 de diciembre de 1974.

"En la víspera del funeral de la Reina, y mientras el Reino Unido está a punto de guardar silencio como una nación en su memoria, quiero expresar la tristeza mía y la de mi familia por su pérdida, pero alegría y gratitud por su vida", empezaba diciendo en su misiva.

"Ella fue la servidora pública más notable de la historia reciente del mundo, como testificarán los que asistan a su funeral mañana. Y a un nivel más personal, las historias de su maravillosa pero característica amabilidad siempre me han sido entregadas por mi padre y mi abuelo, quienes recuerdan cómo ella dio la bienvenida y apoyó a mi familia cuando llegaron a Inglaterra. Nuestros sinceros deseos y oraciones están con el rey Charles y su familia. Dios bendiga a la Reina. Dios salve al Rey", concluía.

Pablo de Grecia y Marie Chantal, con sus cinco hijos (Olympia, Constantino, Achileas, Odiseo y Arístides)en la preboda de la princesa Theodora de Grecia y Matthew Kumar en Atenas, el 27 de septiembre de 2024. GTRES

11. Ha recuperado la ciudadanía griega

En diciembre de 2024, Achileas-Andreas de Grecia, al igual que otros miembros de la depuesta Casa Real de Grecia, recuperó oficialmente la nacionalidad griega. Un vínculo jurídico con la tierra de sus ancestros que su familia había perdido en 1994.

Lo hizo junto con otros nueve familiares: los cinco hijos del rey Constantino II y la reina Ana María (78) -Teodora (42), Pablo, Alexia (59), Nicolás (55) y Filipo (39)-, así como sus cuatro hermanos: María Olympia (29), Constantino-Alexis (26), Odiseo (20) y Arístides (17). Desde hace ocho meses, su pasaporte griego lleva con orgullo la mención "de Grecia".

12. Amante de la navegación

Al igual que su familia, Achileas es un amante de los deportes náuticos: desde la navegación en vela, a la natación o el submarinismo. Es frecuente verlo en la proa de yates de lujo surcando las aguas del Mediterráneo y algunas islas del archipiélago griego, como Spetses, el rincón favorito de la familia real helena.

13. Su paso por Hollywood

Bajo el nombre artístico de Achi Miller, ha trabajado ya en cine y televisión. Debutó como actor en la telenovela estadounidense The Bold and he Beautiful (2017-2019), donde también trabajaba su tía, la princesa Theodora.

En 2023 dio el salto a la gran pantalla con The Challenge: , comedia protagonizada por Jennifer Lawrence (34) donde interpretó a un adolescente en escenas de fiesta. Aunque su participación fue breve, marcó su debut en un largometraje de Hollywood.

Un año antes, en 2022, encarnó a Nick en el cortometraje Just Noise, al que siguieron nuevos proyectos en formato breve.

En 2024 protagonizó Mighty Punch, actualmente en producción, en el papel de Mighty, y participó en In Service interpretando a Daniel.