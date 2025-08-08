La gran sorpresa del rey Carlos III: lidera un negocio de artículos de lujo para perros

El rey Carlos III, al igual que su madre, la reina Isabel II, es un amante de los animales. GTRES

El rey Carlos III de Inglaterra (76 años) no deja de sorprender. Hombre polifacético donde los haya, durante sus vacaciones estivales en Balmoral, su residencia de verano en las Tierras Altas escocesas, ha sumado una nueva faceta a su perfil: es empresario de artículos de lujo para mascotas.

Sí. El Rey, tan amante de los animales como de rentabilizar económicamente la imagen de la corona, acaba de presentar una línea de galletas gourmet para perros. Estas golosinas para perros son "100% naturales" y están elaboradas con harina integral, huevo y caldo de pollo, y se hornean a mano en las cocinas de Balmoral.

En el sitio web del castillo las describen como “hechas con amor en pequeños lotes para tu príncipe o princesa de cuatro patas”. Un copy comercial de altura para un artículo gourmet que se vende por 5 libras: unos 5,75 euros. "Cada bolsa contiene 75 gramos de bondad sana que a tu perro le encantará", añaden.

Pero el catálogo no se queda ahí. Además de las galletas, que llevan por nombre, Royal Dog Treats, y están disponibles en la tienda online como parte de la colección Balmoral Pet, hay un universo de complementos para los habitantes peludos de la casa.

Bajo una cuidada estética real y británica, en la tienda de Balmoral también se venden accesorios caninos de alta gama como collares, correas, bolsas para premios y hasta comederos decorados con el escudo de armas.

Complementos en tweed para perros

Todos ellos están elaborados con el icónico tweed escocés, un tejido que Carlos III ha venerado desde su juventud.

El producto estrella, sin embargo, son los elegantes abrigos de tweed para perros que se venden en la tienda de la finca de Sandringham.

El rey Carlos III, amante de los animales, comercializa artículos de lujo para mascotas en Balmoral. GTRES

“Elegante, lavable a máquina y con una capa impermeable, el abrigo de tweed para perros es ideal para los paseos invernales”, asegura la descripción del producto, que forma parte de la línea exclusiva Happy Hound. Y es que no solo han pensado en la elegancia canina: también en la funcionalidad.

Esta gama también incluye un pañuelo, un juguete en forma de hueso y una bolsa para golosinas, todo confeccionado con el clásico tweed escocés, convertido ahora en un símbolo de estilo... también para las mascotas de la realeza.

Lo cierto es que esta faceta comercial y empresarial del rey Carlos III no es nueva. Es un verdadero hombre del renacimiento del siglo XXI. Hace de todo.

Además de ser un reconocido acuarelista, con un notable éxito en el mundo del arte, es autor de más de una decena de libros, entre ellos el cuento infantil El anciano de Lochnagares (adaptado posteriormente al cine y al ballet).

El rey Carlos III comercializa artículos de alta gama para perros en la tienda del castillo de Balmoral. Balmoral Castle

El monarca británico también es un apasionado del ballet, la poesía, el teatro y la música clásica. Su talento artístico se suma a su sensibilidad como paisajista. Y es que desde bien joven también diseña jardines.

Tal y como se pudo ver en la aclamada serie The Crown, desbroza y planta él mismo, y es bien conocido por fomentar la agricultura en Highgrove, un paraíso orgánico de más de 364 hectáreas.

Duchy Originals, la empresa que empezó con una galleta de avena, genera ahora millones de beneficios. Esto sin mencionar que tiene su propio whisky escocés orgánico de pura malta Highgrove; o una ginebra rosa con frambuesas cultivadas en el Castillo de Windsor que lanzó el Palacio de Buckingham para su Coronación en 2022.

Cabe recordar que el castillo de Balmoral, que recibe unos 85.000 visitantes cada año, es una fuente más de ingresos para la Corona británica.

Desde hace tiempo, apertura de algunas residencias reales ha implementado la apertura de espacios emblemáticos, como el castillo de Balmoral y Sandringham, permitiendo visitas guiadas, experiencias gastronómicas, exposiciones y alquiler de casas dentro de sus fincas privadas.

Balmoral, por ejemplo, ofrece recorridos por habitaciones reales, cenas temáticas, alojamiento en cabañas de lujo y menús de degustación, con entradas que llegan a 250 libras y estancias semanales por más de 3,000 euros.

Para hacerse una idea de cuán lucrativo es el negocio, solo Balmoral recauda más de 500.000 libras al año (unos 576.000 euros) en entradas y otros servicios.

Esto explica que, de manera paralela a la gestión y comercialización de los espacios, Carlos III lleve años sacando crédito al merchandising y la venta de productos relacionados con sus residencias.

La tienda oficial de Balmoral permite la venta de artículos exclusivos, desde ambientadores y ropa hasta las ya citadas galletas para perros, whisky selecto o su colección de productos de limpieza "corporales orgánicos", como "aceites para barba y bálsamos", creados exclusivamente para la tienda del castillo.

Todo el beneficio va directamente a la pareja real, aprovechando la marca personal y patrimonial privada del monarca.

Quién lo diría. A cuatro años de cumplir los 80 años, el rey Carlos III es un verdadero maestro del marketing de imagen y la comunicación. Más allá de la apertura de castillos y palacios, o la venta de artículos, ha modernizado la estrategia de comunicación de la monarquía.

En los últimos tiempos ha realizado apariciones en la denominada cultura pop, a través de documentales (por ejemplo, uno sobre su ideario ecologista en Amazon Prime) y mostrando colecciones de arte privadas en exposiciones abiertas al público, todo ello para reforzar su perfil innovador y comprometido con la sociedad... y con su cuenta corriente.