El rey Carlos III se confiesa sobre su cáncer en una improvisada charla con una persona anónima

Aunque ha mantenido su estado de salud en la más estricta intimidad, el rey Carlos III (76 años) no ha ocultado su enfermedad. Así, esta misma semana ha dado la última hora de su cáncer. Sin ofrecer mayores datos, el soberano ha revelado cómo se encuentra.

El pasado martes, 22 de julio, tras un acto en la ciudad de Suffolk junto a su mujer, los reyes Carlos y Camila (77) mantuvieron un breve encuentro con los británicos. Fue en este momento cuando el monarca se sinceró sobre su estado de salud. Lo hizo en una improvisada charla con una persona anónima que ha pasado por una situación similar.

Según ha informado la agencia de noticias PA, Lee Harman, de 54 años y residente de Bury St. Edmunds, la ciudad del condado de Suffolk que visitaron los Reyes, le preguntó a Carlos III por su estado de salud. Y el monarca, visiblemente tranquilo, le confesó cómo se encuentra.

El rey Carlos III en un encuentro con los ciudadanos de Suffolk. Gtres

"Le pregunté cómo estaba y me dijo que se sentía mucho mejor y que era 'una de esas cosas'", relató el ciudadano anónimo a la mencionada agencia. Harman, incluso, se atrevió a hablarle al Rey de su situación de salud. Y el monarca, amable y cercano, se interesó por ello. "Me preguntó cómo estaba y le dije 'bien', me dieron el alta el año pasado", comentó.

Carlos III, a diferencia de este ciudadano anónimo, sigue recibiendo tratamiento para un tipo de cáncer que no ha querido revelar.

Fue en febrero de 2024, cuando el Palacio de Buckingham anunció que el monarca británico padecía cáncer. Una dura noticia que llegó poco después de que el Rey se sometiera a una operación por agrandamiento de próstata.

Desde Buckingham se mantienen discretos con el diagnóstico, pero sí han comunicado que el tratamiento va por buen camino. Además, tal y como han relatado los medios británicos, su agenda de compromisos se ha elaborado tras consultar con su equipo médico, protegiendo y priorizando su recuperación.

El rey Carlos III, acompañado de la reina Camila, en Suffolk. Gtres

El pasado marzo, Carlos III tuvo que suspender sus actividades durante dos días tras ser ingresado por complicaciones derivadas del tratamiento. Sin embargo, después de aquel periodo en observación, continuó con su agenda.

"Una experiencia abrumadora"

Aunque el Rey se mantiene optimista, el pasado abril compartió sus sentimientos respecto a la enfermedad. En una reunión con representantes de organizaciones que luchan contra el cáncer, el monarca confesó que padecer esta enfermedad "es una experiencia abrumadora y a veces aterradora".

"Cada diagnóstico, cada nuevo caso será una experiencia abrumadora y a veces aterradora para esos individuos y sus seres amados. Pero como alguien que forma parte de esas estadísticas, puedo dar fe de que también puede ser una experiencia que pone claramente de manifiesto lo mejor de la humanidad", confesó entonces el Rey de los británicos.

Carlos III también destacó que sufrir cáncer le ha permitido apreciar mejor el "extraordinario trabajo" de esas organizaciones e individuos: "Los momentos más oscuros de la enfermedad pueden ser iluminados por la mayor compasión".