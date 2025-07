Muere en trágicas circunstancias una prima de Guillermo y Harry de Inglaterra a los 20 años

Triste noticia en la Familia Real británica. La prima materna de Guillermo (43 años) y Harry de Inglaterra (40), Rosie Roche, ha sido hallada muerta en trágicas circunstancias. La noticia no había trascendido hasta ahora, aunque el suceso tuvo lugar el pasado 14 de julio.

Según han informado medios locales como The Sun, la joven, que tenía 20 años, fue encontrada sin vida en su domicilio, cerca de Malmesbury, al suroeste de Inglaterra. Junto a su cuerpo había un arma de fuego, según dicho diario.

La prima de Harry y Guillermo tenía muchos planes de futuro, uno de ellos de manera inminente, ya que se estaba preparando para disfrutar de unos días de vacaciones junto a sus amigos.

Los príncipes Harry y Guillermo en una imagen de archivo.

Aún no se saben las causas oficiales de la muerte y queda mucho por esclarecer. La policía considera que la muerte de la joven, que era nieta de uno de los tíos de Diana de Gales y, por lo tanto, prima segunda de los dos hijos del rey Carlos III, "no es sospechosa y no hubo participación de terceros". Sin embargo, ha causado sorpresa en su entorno, ya que nadie esperaba este terrible final para Rosie.

Por el momento, se conoce que el deseo de la familia ha sido organizar un funeral privado y que, más adelante, habrá un acto conmemorativo al que, por ahora, no se sabe si acudirán el príncipe Guillermo, heredero al trono de Inglaterra, y su hermano, Harry. También se desconoce si algún miembro de la familia Spencer asistirá a dicho acto.

Un portavoz de la familia ha explicado que la extrañarán mucho, y se ha publicado un obituario en el Yorkshire Post tras su fallecimiento: "Roche, Rosie Jeanne Burke. Falleció el lunes 14 de julio de 2025. Querida hija de Hugh y Pippa, increíble hermana de Archie y Agatha, nieta de Derek y Rae Long", se pudo leer en dicho periódico.

Los príncipes Guillermo y Harry tras el coche fúnebre de su abuelo, el duque de Edimburgo.

Si echamos la vista atrás, este suceso recuerda al del marido de Lady Gabriella Windsor. En febrero de 2024, Buckingham anunció que había sido encontrado muerto en casa de sus padres por una herida traumática en la cabeza, y junto al cuerpo sin vida se encontró un arma. Similitudes que inevitablemente remiten a este caso.

En el caso del yerno de Michael de Kent, tampoco había ningún indicio alarmante en su vida: todo parecía normal y la investigación concluyó que murió por un "impulso repentino" de suicidio tras sufrir "efectos adversos de la medicación recetada" que tomaba hasta la fecha.

Los medios internacionales no han querido señalar las causas de la muerte ni especular con dicho deceso, ya que se espera que en las próximas horas fuentes oficiales den una declaración oficial del fallecimiento de Rosie Roche.

Cabe destacar que, de celebrarse este acto conmemorativo en memoria de la prima segunda de Guillermo y Harry, y de contar con la presencia de ambos hermanos, sería uno de los reencuentros más esperados de la Casa Real británica. Los medios británicos apuntan a que la relación entre ellos no atraviesa su mejor momento, y este sería su primer encuentro -inesperado- tras un largo tiempo sin verse.