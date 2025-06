Descubrimos a Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal en Filipinas: el exclusivo 'resort eco' en el que se hospedan

Manuel Filiberto de Saboya (52 años) y Adriana Abascal (54) se han convertido en una de las parejas sorpresa de 2025. Aunque empezaron a salir a finales de 2024, fue a comienzos de este año cuando saltaron las alarmas sobre una posible relación. Primero coincidieron en Sevilla. Después se les vio juntos en el Baile Ducal de Venecia. Finalmente, el heredero de la extinta Corona italiana confirmó lo que era un secreto a voces.

En una entrevista con el Corriere della Sera le preguntaron si se podía definir a Adriana Abascal como su "nueva pareja". No respondió ni sí ni no, pero Manuel Filiberto de Saboya fue claro: "Puedes escribir que estoy muy feliz". Entonces, además, confirmó que llevaba cuatro años separado de la que fuera su mujer, Clotilde Courau.

Manuel Filiberto y Adriana ya no se esconden. Han posado juntos en actos públicos y ahora disfrutan de una idílica escapada a Filipinas. Aunque lo hacen con discreción, ambos han compartido algunas imágenes en sus respectivas redes sociales que confirman que están juntos en Asia.

La modelo, mucho más explícita, ha etiquetado al hijo de Víctor Manuel de Saboya en su publicación. Eso sí, de momento no han posado juntos. Según ha descubierto EL ESPAÑOL, se encuentran en Miniloc Island Resorts, ubicado en El Nido, Palawan, uno de los enclaves más turísticos de Filipinas.

Se trata de un resort eco, situado en una cala e inspirado en una localidad costera. Hasta allí se llega en barco, el cual se coge en el aeropuerto de El Nido, situado a 40 minutos.

El resort ofrece a sus huéspedes una amplia variedad de excursiones y actividades acuáticas. Entre ellas, buceo, windsurf y vela en catamaranes. También se organizan cruceros para disfrutar del atardecer, visitas a calas, lagunas y manglares cercanas. Quienes allí se hospedan también pueden admirar la belleza natural del paisaje o nadar entre jureles de 1,50 metros, entre otras especies marinas.

Tal y como ha mostrado en un story, Manuel Filiberto de Saboya se ha sumado a una de las actividades acuáticas. Concretamente, un paseo en solitario en kayak. A Adriana Abascal, en cambio, se le ha visto posar desde la piscina y junto a una terraza. En su imagen, la modelo mexicana pone el foco en sus zapatos, de su firma, Skorpios.

Entre sus servicios, el resort también incluye desayuno y cuenta restaurantes de gastronomía internacional, cuyos platos pueden servirse directamente en la playa. Además, gimnasio, spa y centro de bienestar.

Miniloc Island Resort cuenta con un total de 47 habitaciones con techo de paja y amuebladas con materiales locales. Los suelos son de madera y las paredes están cubiertas de listones de bambú tejido, conocidos localmente como sawali. Todas tienen terraza privada. El precio por noche dependerá del dormitorio que se elija, siendo 630 euros por noche uno de los más baratos.

A juzgar por una de las imágenes que ha compartido Manuel Filiberto de Saboya en sus stories de Instagram, él y Adriana Abascal duermen en una cabaña sobre el agua. Y es que dicha instantánea, en la que se ve la fachada de la habitación, la ha descrito con la palabra "home".

Minilo Island Resort lleva por bandera la sostenibilidad. Tal y como explican en su página web, priorizan las prácticas ecológicas para minimizar el impacto ambiental.

Historia de amor

Aunque se mantienen discretos y no desvelan si el motivo del viaje es meramente una escapada de disfrute, cabe recordar que el pasado marzo, en su entrevista con el citado periódico italiano, Manuel Filiberto de Saboya anunció que tiene una cadena de restaurantes, Prince of Venice, "que abrirá en Filipinas y Marruecos".

Y es que, más allá de sus obligaciones como miembro de su linaje, Manuel Filiberto de Saboya desarrolla su actividad profesional como empresario. Si bien es aspirante al extinto trono italiano, no se plantea instalarse en el país transalpino. "He comprado una casa en Umbría, pero volveré a ser residente sólo cuando Italia derogue la decimotercera norma transitoria y me devuelva mi patrimonio personal", aseguró en aquella charla.

Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal se conocen desde hace mucho tiempo, pero empezaron a salir a finales de 2024. Las alarmas sobre su romance saltaron en enero, cuando acudieron juntos al desfile de Rocío Peralta en Sevilla. Sólo dos meses después, fueron invitados a una de las fiestas más espectaculares de Venecia: el baile de las máscaras.