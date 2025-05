Juan Carlos I, sonriente y despreocupado, sale a navegar con su hermana, Margarita, tras evitar el cara a cara con Revilla

Tal y como estaba previsto este viernes, 16 de mayo, se ha celebrado en los Juzgados de Santander el acto de conciliación entre el emérito Juan Carlos (87 años) y Miguel Ángel Revilla (82). El Emérito, cabe recordar, interpuso una demanda contra el expresidente de Cantabria por unas declaraciones en medios de comunicación en las que "vulneraba su derecho al honor".

Revilla ha sido el único que se ha dado cita en los juzgados. El padre del rey Felipe VI (57) ha tomado la decisión de ausentarse. Y es que ninguno de ellos estaba obligado a presentarse, aunque cierto es que el exmonarca se encuentra ahora en España. En concreto, Juan Carlos I lleva unos días en la localidad gallega de Sanxenxo con motivo de las regatas de este próximo fin de semana.

Lejos de alterar sus planes tras la comparecencia de Revilla en los Juzgados, el marido de la reina Sofía (86) ha continuado adelante con su agenda. Alrededor de las 14:00 horas de la tarde de este día 16, el emérito Juan Carlos ha sido captado por los reporteros gráficos abandonando el domicilio de Pedro Campos para dirigirse al Club Náutico de Sanxenxo.

Ballesteros Efe El emérito Juan Carlos recibe en Sanxenxo una visita especial: la infanta Elena lo acompaña en una nueva jornada de regatas

El Emérito en una de las regatas de Sanxenxo. Gtres

Sonriente y saludando a las numerosas cámaras congregadas en el lugar, el padre de Felipe VI ha evitado pronunciarse sobre su ausencia en el acto de conciliación, sin entrar en detalles acerca de las declaraciones de Miguel Ángel Revilla.

El emérito Juan Carlos no cuenta únicamente con el apoyo de su íntimo amigo Pedro Campos en este trance. También tiene el respaldo de su familia. En esta ocasión, su hermana, la infanta Margarita (86), ha vuelto a estar a su lado. Ambos han compartido tiempo juntos en la jornada náutica, poniendo así en alza el vínculo familiar que continúan manteniendo.

Si bien Juan Carlos I ha optado por ausentarse en su cita con la Justicia, lo cierto es que Revilla no ha desaprovechado la oportunidad para remarcar su postura sobre el Emérito ante los medios de comunicación allí presentes. "Yo sí que hubiera agradecido que se presentase, y además estando en España, en regatas o lo que sea, con sus amigos. No creo que hubiéramos llegado a un acuerdo porque no rectifico en nada porque mis convicciones personales me hacen pensar que estoy en lo cierto", ha afirmado, visiblemente emocionado.

Juan Carlos I sale a navegar, entre otros, con su hermana, Margarita. Gtres

Cabe mencionar que el abuelo de la princesa Leonor (19) ha encontrado en Sanxenxo una especie de refugio y lugar de desconexión. Especialmente desde que en 2020 estableciera su residencia de forma fija en Abu Dabi. Cada año, el emérito Juan Carlos se desplaza hasta su país natal con motivo de las regatas de la localidad gallega.

Fue el pasado 22 de abril cuando el que fuera jefe del Estado realizó la que ha sido su primera visita a España en lo que va de año. En estas semanas, varias han sido las ocasiones en las que Juan Carlos I ha sido captado por la prensa en las regatas. Una de ellas, cabe apuntar, junto a su hija la infanta Elena (61), quien lo acompañó a navegar.

Miguel Ángel Revilla este viernes en el juzgado de Cantabria durante el acto de conciliación con Juan Carlos I. Pedro Puente Efe

La ausencia del cara a cara con el cántabro sucede en una marcada semana para el emérito Juan Carlos y la Familia Real. Sus Majestades, los reyes Felipe y Letizia (52), se desplazarán en las próximas horas hasta Italia con motivo de la investidura oficial del papa León XIV (69), que tendrá lugar el próximo domingo, 18 de mayo. Además, el exmonarca hacía frente a una dolorosa pérdida el pasado 10 de mayo, cuando saltó la noticia del fallecimiento de Alfonso de Borbón y Escasany, su primo segundo y nieto de la infanta María Teresa de Borbón.