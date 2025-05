La Casa Real Británica emite un comunicado en respuesta al príncipe Harry tras sus últimas declaraciones públicas

El príncipe Harry (40) ha concedido una entrevista que, al parecer, no ha sido bien recibida en el seno de la Casa Real británica. Tanto es así que los problemas de seguridad que expone en dichas declaraciones han sido objeto de revisión por parte del Palacio de Buckingham, que no ha tardado en pronunciarse tras las afirmaciones del hijo del rey Carlos III (76).

"Fueron examinados repetidamente", ha asegurado un portavoz de la institución, en respuesta a las contundentes declaraciones del duque de Sussex en su conversación con la BBC, en la que afirma haber sido distanciado de su padre y que este "no quiere hablar con él".

Esta entrevista se produce poco después de la publicación de sus memorias, un libro en el que desvela aspectos privados de su vida familiar hasta ahora desconocidos. Asimismo, el príncipe ha manifestado no saber "cuánto tiempo le queda a mi padre" y ha asegurado que su esposa e hijos no regresarán al Reino Unido, al existir "tantos desacuerdos" con su familia que "quizás nunca le perdonen".

El príncipe Harry y Carlos III, en una imagen de archivo.

El príncipe Harry, devastado, ha contado su verdad tras perder la apelación en la corte sobre su seguridad, algo que calificó como un "arreglo del establishment". Con una imagen desanimada y visiblemente decepcionado, ha culpado a la Casa Real británica de influir en la decisión de reducir su seguridad financiada con fondos públicos.

Sin embargo, ante estas afirmaciones tan explosivas, un portavoz del Palacio británico ha declarado: "Todos estos temas han sido examinados repetida y meticulosamente por los tribunales, y en cada ocasión se ha llegado a la misma conclusión". Este comunicado llega después de que el segundo juez más importante de Inglaterra dictaminara este viernes, 2 de mayo, que la "queja" del príncipe por la reducción de su seguridad no se había "traducido en un argumento legal".

De hecho, esta decisión se ha considerado la más "predecible" y "sensata", teniendo en cuenta el llamado Megxit, ya que el príncipe Harry dejó de ser un miembro de la realeza de primera línea tras abandonar Gran Bretaña en octubre de 2020.

Tras hacerse público el fallo, el duque de Sussex ha concedido una entrevista a la BBC desde California, en la que ha confesado que le gustaría "reconciliarse" con la Familia Real, ya que no quiere seguir distanciado de su padre. "Él no quiere hablar conmigo por cuestiones de seguridad, pero sería bueno reconciliarnos", ha afirmado, añadiendo que no sabe cuánto tiempo de vida le queda al Rey.

El príncipe Harry

La entrevista de Harry

En esta entrevista, Harry se mostró sincero y reconoció que ha habido muchos desacuerdos con algunos miembros de su familia, a quienes ya ha perdonado, aunque no sabe si ellos harán lo mismo. "Ha habido tantos desacuerdos, diferencias entre mí y algunos miembros de mi familia; esta situación actual, que ya dura cinco años, con respecto a la vida y la seguridad humana, es el punto de fricción. Es lo único que queda", ha confesado.

Además, ha admitido que "algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro; por supuesto, nunca me perdonarán muchas cosas". El príncipe Harry parece haber concedido la entrevista más explosiva hasta la fecha, en la que un miembro de la Familia Real británica revela abiertamente sus sentimientos ante millones de telespectadores.

La Corona británica ha sido una de las instituciones más herméticas a lo largo de los años. Durante el reinado de la reina Isabel II se ocultaron muchos asuntos que nunca vieron la luz; sin embargo, desde su fallecimiento, esto podría estar cambiando. En la entrevista, Harry dejó claro que, gracias a los Juegos Invictus en Canadá, ha comprendido que su objetivo en la vida siempre ha sido conocer la verdad y buscar la reconciliación. No obstante, tiene claro que “la reconciliación no puede llegar sin la verdad”.

"Ahora he descubierto la verdad. He compartido parte de ella con ustedes hoy. Mucha de esa verdad ya existe ahí fuera, aunque algunas personas elijan ignorarla. Así que sería bueno alcanzar esa parte de la reconciliación ahora. Si no la quieren, eso depende completamente de ellos", ha afirmado, dejando la decisión en manos de la Casa Real.

El príncipe Harry y Megan Markle.

Cuando se le preguntó si había pedido a su padre, el Rey, que interviniera en la disputa sobre su seguridad, el príncipe Harry respondió: "Nunca le pedí que interviniera; le pedí que se hiciera a un lado y dejara que los expertos hicieran su trabajo. El comité RAVEC es un grupo de expertos compuesto por profesionales y miembros de la realeza".

Y agregó: "Hay mucho control y habilidad en la mano de mi padre. En última instancia, todo este asunto podría resolverse a través de él, no necesariamente interviniendo, sino haciéndose a un lado y permitiendo que los expertos hagan lo que sea necesario y lleven a cabo un RMB".

Una entrevista en la que el príncipe Harry se muestra conciliador, aunque también derrotado, al asumir que la inseguridad marcará su vida. Por ello, regresar al Reino Unido no está entre sus planes de futuro.