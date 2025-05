El príncipe Harry quiere reconciliarse con la Familia Real: No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre"

Después de que este viernes, 2 de mayo, el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido haya desestimado el recurso del príncipe Harry (40 años) en su contencioso contra el Gobierno británico por el grado de seguridad policial al que tiene derecho cuando visita el país, el hijo de Carlos de Inglaterra (76) ha hecho unas sorprendentes declaraciones a la BBC.

El hermano del heredero al trono de Inglaterra ha asegurado sentirse "devastado" por esta resolución judicial y ha revelado que le gustaría reconciliarse con su familia.

Tras el fallo de tribunal, Harry dijo: "No puedo imaginar un mundo en el que pudiera traer a mi esposa e hijos de regreso al Reino Unido en este momento". "Ha habido muchos desacuerdos entre mí y algunos miembros de mi familia pero ahora los he perdonado".

Harry y Meghan en un viaje a Alemania en 2022. GTRES

"Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa", dijo el príncipe en declaraciones a la BBC Canadá, añadiendo que la disputa sobre su seguridad "siempre ha sido el punto de fricción".

Cuando Harry y Meghan Markle decidieron mudarse al otro lado del Atlántico, la Familia Real británica le retiró la seguridad. De hecho, el Príncipe cree que esta medida se tomó precisamente para evitar su traslado a Estados Unidos.

"Todos sabían que nos estaban poniendo en riesgo en 2020 y esperaban que mi conocimiento de ese riesgo nos obligara a regresar."Pero luego, cuando te das cuenta de que eso no funcionó, ¿no quieres mantenernos a salvo? Ya seas el gobierno, la Casa Real, mi padre o mi familia, a pesar de todas nuestras diferencias, ¿no quieres simplemente garantizar nuestra seguridad?", se pregunta el hijo pequeño de Diana de Gales.

Para Harry y su familia vivir sin la seguridad que le brindan sus guardaespaldas es algo que le "afecta todos los días". Ya aseguró hace unas semanas sentirse agotado por esta cuestión, así que ahora, después de cinco años de enfrentamiento familiar, ha decidido pasar página.

"Amo a mi país, siempre lo he amado, a pesar de lo que hayan hecho algunas personas en ese país... y creo que es realmente muy triste no poder mostrarles a mis hijos mi tierra natal. En el fondo, se trata de una disputa familiar, y me entristece muchísimo que estemos aquí hoy, cinco años después, tras una decisión que, de hecho, lo sé, probablemente nos mantuvo bajo techo".

Carlos de Inglaterra, el príncipe harry, Guillermo y David Attenborough. GTRES

Harry de Inglaterra no va a batallar más por esta cuestión y ahora habrá que ver si Carlos de Inglaterra, enfermo de cáncer, y su hermano, Guillermo, deciden tender la mano al príncipe y a su esposa.

Fue en 2020 cuando el matrimonio abandonó sus funciones públicas como miembro a tiempo completo de la Familia Real británica. Actualmente, viven con sus dos hijos, Archie (5) y Lilibet (3), en Estados Unidos.