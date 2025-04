Pablo de Grecia y Marie Chantal enseñan las fotos de su casa en los Hamptons, donde veranean los millonarios de Nueva York

Esta Semana Santa, Pablo de Grecia (57 años) y su familia se han convertido en noticia. Y es que las imágenes del sobrino de la reina Sofía (86) han captado la atención de todos. El royal presumía en las redes sociales de dos de sus cinco hijos, Aquiles (24) y su Arístides (16), durante los oficios celebrados en una iglesia ortodoxa de Southampton, en Nueva York. Ambos hermanos debutaban como costaleros en la procesión de epitafios, uno de los ritos más destacados de la fe que profesan.

Cada año, el hijo del desaparecido Constantino II de Grecia, hermano de la Emérita, Pablo y su familia disfrutan en su casa de los Hamptons del conocido como Spring Break en Estados Unidos. Un periodo que a veces coincide con la de las vacaciones de Pascua y en el que se reúnen siempre que pueden.

Esta exclusiva zona, la favorita de los multimillonarios del país, se encuentra a 150 kilómetros del Upper East Side, en el corazón de Manhattan, donde tienen fijada su residencia. Así, trasladarse a su bonita villa de vacaciones, rodeada de un frondoso terreno con árboles, les toma poco más de una hora y media en coche.

Mari Chantal ha compartido imágenes de la casa que tienen con Pablo de Grecia en la zona de los Hamptons. Instagram

Ha sido desde esta casa donde Marie Chantal ha publicado imágenes hasta ahora nunca vistas de su residencia cerca del mar. En ellas se pueden ver escenas cotidianas de la saga: como el matrimonio compartiendo risas y abrazándose sobre un sillón; o a su hijo Constantino, con la cabeza rapada y gafas de sol, posando de espaldas en el salón.

El salón, con amplios ventanales, se caracteriza por su ambiente luminoso y acogedor. En esta estancia, los grandes protagonistas son la luz y el espacio. Pero la verdadera 'joya de la corona' es la ilustración de Andy Warhol que cuelga sobre la chimenea.

El sobrino de la reina emérita Sofía y su mujer, Marie Chantal, tienen una casa de verano en Southapmton. Instagram

Como todo el mundo sabe, Marie Chantal fue becaria del pintor, ilustrador, editor y diseñador gráfico, icono del pop art, fallecido en 1987. Aunque no llegó a terminar la carrera de Historia del Arte, la socialité llegó a formarse en prestigiosas escuelas de Nueva York, como The Academy of Arts. En su etapa como estudiante tuvo el privilegio de colaborar con el artista plástico, quien le realizó varios retratos.

No es la única obra de valor que alberga el matrimonio en su mansión de verano y fines de semana. Se sabe que poseen también obras de otros reconocidos artistas, como Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst y Rob Pruitt. Eso sí, repartidas en el resto de sus propiedades.

Casas en el Reino Unido

Y es que, además de su mansión en Southampton, Pablo y Marie Chantal han invertido en otros inmuebles, todos ellos en lugares muy exclusivos. Tienen un exclusivo piso en el barrio de Chelsea, en Londres y una casa de campo en Cotswolds, la misma zona rural donde el matrimonio Beckham tiene una granja de lujo, a unos 162 kilómetros de la capital británica.

Al parecer, tienen previsto también pasar más tiempo en la tierra natal de Pablo, por lo que no descartan adquirir un inmueble en Atenas. No se trata de un proyecto a corto plazo, pero el royal desea tener una participación más activa en su país de origen, por lo que no descartan este movimiento.

La familia de Pablo de Grecia, durante la celebración del Domingo de Pascua. Instagram

Fue en el año 2020 cuando el jefe de la Familia Real griega y su mujer, Marie Chantal (56), eligieron esta región costera para relajarse en sus descansos de primavera, así como durante la temporada estival. La pareja adquirió esta vivienda, en la región costera del Este de Long Island, por 16,5 millones de dólares.

Esta zona costera es la preferida de quienes poseen grandes fortunas en el país estadounidense, entre ellos celebrities como el director de cine Steven Spielberg (78) o los intérpretes Leonardo DiCaprio (50), Gwyneth Paltrow (52) y Scarlett Johansson (40), por citar solo a algunos.

En los últimos cinco años, Pablo y su esposa han logrado convertir esta propiedad en su refugio favorito para disfrutar de sus días de ocio, organizar almuerzos y cenas en familia e incluso celebrar actos relacionados con las actividades profesionales de Marie Chantal.

Marie Chantal ha mostrado en sus redes sociales la vajilla que ha creado para la marca Mrs. Alice. Instagram

La socialité no solo tiene una marca de ropa infantil. También colabora de manera activa con la marca Mrs. Alice, fundada por su amiga Alice Naylor-Leyland, para la que ha creado una bonita colección de vajillas.

El clan, al completo

Vajillas, por cierto, que ha enseñado orgullosa al compartir las instantáneas de la bonita mesa que ha decorado con motivo de la comida de Domingo de Pascua. Toda una tradición que lleva años congregando a la pareja con los cinco hijos que tienen en común (Olympia, Constantino, Aquiles, Odiseo y Arístides) o el patriarca del clan Miller: el padre de Marie Chantal, el multimillonario estadounidense Robert Warren Miller.

Cada año, la familia se reúne en Semana Santa y en verano en su mansión a 150 kilómetros de Nueva York. Instagram

Las fotos del clan en el porche de la mansión dan fe del significado tan especial que guarda esta casa para ellos. Es su refugio familiar. El rincón en el que Marie Chantal engalana la mesa para los suyos y donde hay tiempo para las charlas, las risas y las confidencias.

Una familia global

Si algo han sabido mantener Pablo de Grecia y Marie Chantal es el valor de la familia. A pesar de que vivir, muchas veces, a caballo entre el continente americano y el europeo han logrado preservar la unión entre ellos.

Marie Chantal, con su hija Olympia, en su casa de los Hamptons. Instagram

A pesar de la distancia que a veces les separa (Arístides, por ejemplo, estudia en Wellington College, un bachillerato en el Reino Unido; Olympia vive entre Nueva York y Londres; Constantino se prepara para hacer el servicio militar en Grecia y el propio Pablo visita con frecuencia Grecia), siempre sacan tiempo para estar juntos.

Esta no es la primera vez, por cierto, que Marie Chantal comparte fotos de su casa de Southampton en las redes sociales. En julio de 2024 publicó instantáneas de un almuerzo celebrado con su amiga Alice Naylor-Leyland, fundadora de la firma Mrs. Alice, con motivo del lanzamiento de su colección de vajillas para dicha marca.

Marie Chantal, con su amiga Alice Naylor-Leyland, creadora de la marca Mrs. Alice, para la que ha diseñado una colección de vajillas. Instagram

"Soy ortodoxa", dice Marie Chantal

Asimismo, en abril de 2022 subió bonitas estampas de su familia con motivo del Domingo de Pascua. Entonces aclaraba el motivo de la celebración familiar y la razón por la que ella sigue los ritos ortodoxos: "Soy ortodoxa y me convertí de católica a ortodoxa griega cuando me casé con Pablo", detallaba. "Así que este domingo pasado he celebrado la Pascua con mis padres, hermana, sobrina y sobrino por parte de mis padres... No podemos esperar a ver a mi marido preparando cordero marinado".