Linni Meister, supuesta víctima sexual de Marius Borg, concede su primera entrevista: "Sigo en shock, me duele su traición"

Han pasado dos meses desde que se destapase que la actriz y presentadora de televisión Linni Meister (39) se encuentra entre la lista de víctimas de Marius Borg Høiby (27), hijo de Mette-Marit (51 años).

Fue a principios del pasado mes de febrero cuando salió a la luz que el hijo de la princesa, fruto de su relación anterior con Morten Borg (54) estaba siendo investigado por otra agresión: esta vez a un rostro conocido de la pequeña pantalla en Noruega. Desde entonces, esta había evitado hacer declaraciones públicas.

Pero esta semana, la conductora e influencer ha hablado abiertamente sobre el incidente que empaña, aún más, a la figura del hijo mayor de Mette-Marit. En una charla en el podcast Puppen og Lillemor, que tiene con su amiga Mia Gundersen (63), ha relatado el shock que recibió durante el interrogatorio policial, después de que se le informara que el joven es sospechoso de haber cometido supuestos abusos de ella en el sótano del palacio de Skaugum, en 2018.

Linni Meister ha hablado de Marius Borg en un podcast. Instagram

Linni Meister fue llamada por las autoridades policiales el pasado 22 de enero para que prestara declaración sobre las causas que tiene abiertas Borg en su país natal. Según publicó el diario Dagbladet, el interrogatorio se produjo tras el hallazgo de varias fotografías y vídeos de la presentadora en una carpeta "con imágenes y vídeos sexualizados" que habían sido ocultados mediante una contraseña en uno de los dispositivos digitales del joven.

Dichas imágenes hicieron pensar a los agentes que se encontraban ante una nueva agresión. A tenor de las pruebas, la Policía decidió presentar una denuncia nueva. La presentadora, que había definido a Marius Borg como "un chico guapo y educado", reaccionó con sorpresa al ver su contenido. "No tenía ni idea de que había sido abusada", expresó.

No fue consciente de que había sido objeto de una agresión, ya que recordaba su encuentro como una reunión social completamente normal. Ese encuentro, por cierto, tuvo lugar en la residencia donde viven su madre y el príncipe Haakon de Noruega (51), a unos 20 minutos de Oslo.

Cuando Meister fue citada a declarar ante la policía y durante el interrogatorio habló de su amistad con Borg, al que consideraba una persona de su confianza. Jamás imaginó que en su comparecencia iba a ver una evidencia en vídeo que reveló que ella también estaba entre las víctimas.

Marius Borg Høiby

Ahora, Linni Meister ha compartido de manera pública la "decepción" que ha sentido de alguien a quien, durante mucho tiempo, estimaba "como un amigo". Aún le resulta difícil comprender a qué la sometió Marius Borg Høiby. Según Meister, "ha tenido que digerir mucho" en estos dos últimos meses.

"No puedo comprender que me haya convertido en una de sus víctimas", ha lamentado en el podcast. "Todavía estoy en shock. No lo creí cuando la policía me mostró la evidencia. Estaba completamente fuera de mí. Todavía me niego a creerlo. Duele muchísimo esa traición".

Las palabras de Meister coinciden con las que ha deslizado recientemente su abogado defensor, John Christian Elden: "Mi cliente nunca dio su consentimiento para filmar nada y no estaba al tanto de la violación antes de que la policía le mostrara el material, por lo que es difícil para ella comentar sobre esto más allá de decir que la situación es triste y exigente".

Y es que si algo ha quedado claro sobre este incidente es que Meister nunca tuvo conocimiento de los actos de Borg, sobre el que pesan otras graves acusaciones; entre ellas, la supuesta violación de dos mujeres.