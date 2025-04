¿Qué le pasa a Pablo de Grecia en el ojo derecho? Su foto con un parche de la que todo el mundo habla

Pablo de Grecia (57 años), el sobrino de la emérita Sofía (86) y jefe de la extinta Casa Real griega, ha celebrado la Pascua ortodoxa en Nueva York, donde vive junto a su mujer y sus hijos. No ha podido viajar a su país natal, pero ha cumplido con sus tradiciones desde la Gran Manzana.

Tal y como ha mostrado en sus redes sociales, el pasado sábado, 19 de abril, acudió a la Vigilia Pascual en la iglesia de la Dormición de la Virgen María, en Shinnecock Hills. Desde allí posó con tres de sus hijos, con una vela en la mano y llevando un parche en el ojo derecho en el que han puesto el foco los medios y expertos en la realeza. Pero, ¿qué le pasa al primo del rey Felipe VI (57)?

Cabe recordar que no es la primera vez que Pablo de Grecia lleva un parche. En diciembre de 2023 también apareció con uno, pero cubriendo su ojo izquierdo y tras una intervención a causa de un desprendimiento ocular. "Hace una semana me sometí a una cirugía de retina en Londres. La cirugía fue exitosa, pero no se me permite viajar por un tiempo", explicó el primo de Felipe VI días después de que su mujer, Marie Chantal, compartiera una imagen que hacía saltar las alarmas.

La imagen que ha compartido Marie Chantal después de que su marido apareciera con un parche en el ojo. Instagram

"Ojalá sea un nuevo look temporal, pero es bastante bonito", escribía Marie Chantal (56) en sus redes sociales y junto a una foto de su marido con el ojo izquierdo cubierto antes de que él hablara de su intervención.

Hasta ahora no ha trascendido el motivo por el que lleva un parche en el ojo derecho. Eso sí, horas después de que Pablo de Grecia publicara la mencionada foto en su perfil de Instagram, su mujer compartió en sus stories una fotografía de ambos en la que el jefe de la extinta Casa Real griega no lleva este complemento. Un gesto que ha generado confusión en los usuarios.

Pablo y Marie-Chantal de Grecia

Marie Chantal se ha limitado a mostrar algunas fotografías de la celebración de la Pascua. Pablo de Grecia, por su parte, sólo ha enviado un mensaje a sus followers. "¡Deseo a todas las mujeres y a todos los hombres griegos, dondequiera que estén en Grecia y en la diáspora, una bendita Pascua!", escribió junto a la imagen en la que se mostraba con un parche en el ojo derecho.

"Que la Resurrección del Señor llene nuestros corazones de esperanza, amor y fuerza, nos acerque a nuestros seres queridos y nos inspire a mirar el futuro con optimismo y fe. Felices Pascuas, con salud, alegría y paz a cada rincón de la tierra donde late un corazón griego", añadió el sobrino de la emérita Sofía.