La familia de la reina Sofía se suma a los actos de Semana Santa: los hijos de Pablo de Grecia debutan como costaleros

La reina Sofía (86 años) y sus nietas, Irene Urdangarin (19) y Victoria Federica ( 24), no son las únicas que han aparecido por sorpresa en los actos religiosos propios de la Semana Santa. También la familia griega de la Emérita se ha sumado a las tradiciones propias de esta festividad. Dos de los cinco hijos de Pablo de Grecia (57) y Marie Chantal (56), Aquiles (24) y su hermano Arístides (16) se han dejado ver en las procesiones. Eso sí, a más de 5.700 kilómetros de distancia de España.

Si la Emérita ha seguido el paso de la Macarena en Sevilla este Jueves Santo, la hija de infanta Cristina (58) e Iñaki Urdangarin (57) hacía lo propio y visitaba en Málaga con su novio, Juan Urquijo (26) para ver al Cristo de Mena a hombros de los legionarios. La hija de la infanta Elena (61), por su parte, también ha presenciado una procesión: la salida del Cristo del Amor en la ermita de Santiago, en Marbella, en la Costa del Sol.

Ahora se sabe que los sobrinos nietos de la reina emérita no han querido perderse una cita muy especial para ellos: un acto religioso que se ha celebrado durante la Liturgia Epitafio en la Iglesia Ortodoxa Griega de la Asunción de Nuestra Señora en Southampton, Nueva York. Allí se les ha visto ejercer de costaleros, cargando a hombros un paso procesional junto a otros fieles del templo.

Arístides y Aquiles, hijos de Pablo de Grecia y Marie Chantal, han participado en actos religiosos de la Semana Santa en Southampton, en Nueva York. Instagram

Fue el pasado 18 de abril, durante la noche del Viernes Santo, cuando Pablo de Grecia, acompañado de sus hijos, los príncipes Aquiles y Arístides, acudieron juntos a este templo, situado a poca distancia de la residencia familiar de verano y vacaciones, en Southampton, en la zona de Los Hamptons. Una mansión, por cierto, que tiene 10 habitaciones, 8 baños y varios salones, y que el royal compró en el año 2020 por unos 16,5 millones de dólares. Y desde la que han seguido de cerca la Semana Santa de la iglesia ortodoxa de la zona.

Pablo de Grecia presume de sus hijos

"Durante la mayor parte de la procesión, el príncipe Pablo participó de pie con sus hijos, cantando él mismo los himnos de Epitafios, que leyó del documento impreso que había distribuido a los fieles", destaca el periodista griego Andreas Megos en sus redes sociales.

"Cuando llegó el momento de la procesión de Epitafios, los dos hijos del príncipe Pablo fueron llamados, entre otros jóvenes en el templo, para recoger el Epitafio, uniéndose a la procesión que siguió" con otras personas que viven de manera permanente en la ciudad.

Ha sido el propio Pablo de Grecia quien ha compartido las imágenes de sus hijos cargando sobre sus hombros el paso del templo ortodoxo. Es la primera vez que se ve a miembros de su familia en un oficio de tales características.

Lo cierto es que Pablo de Grecia no ha tenido hasta la fecha una participación pública destacada o especialmente activa en la Semana Santa. Ni en la griega, ni en la de Estados Unidos, donde acaban de participar dos de sus vástagos.

Los epitafios en la fe ortodoxa

Sin embargo, sí es conocido que la familia real griega, incluida la de Pablo de Grecia, celebra la Semana Santa según las tradiciones ortodoxas griegas. En el país de donde procede la saga se trata es la fiesta religiosa más importante. Dentro de este periodo tienen lugar celebraciones como el horneado del pan de Pascua -más conocido como tsoureki-, la pintura de huevos y la procesión de epitafios, en la que se han dejado ver los jóvenes Arístides y Aquiles.

Los epitafios son iconos que representan el cuerpo de Jesucristo en el sepulcro. Se llevan en procesión durante el Viernes Santo como parte de las celebraciones de la Semana Santa. Son un símbolo del luto y la memoria de la crucifixión de Cristo. Por lo general, los epitafios simbolizan el entierro de Jesús, una imagen central en la narrativa de la crucifixión; expresan el luto y la tristeza, y dan paso a la esperanza y a la promesa de la Resurrección.

Imágenes del paso que han cargado Arístides y Aquiles de Grecia en la Semana Santa en Southampton, en Nueva York. Instagram

Hay que tener en cuenta que, de un tiempo a esta parte, la implicación de Pablo de Grecia en todo lo referente a su legado es cada vez mayor. En diciembre de 2024, después de 30 años, 10 miembros de la Familia Real griega recuperaron la ciudadanía de su país. Tan importante restitución de su ciudadanía a hijos y nietos del desaparecido rey Constantino II, último rey de Grecia, trae consigo importantes cambios y consecuencias para la familia.

Uno de ellos es, por ejemplo, es que el mayor de sus hijos varones, Constantino-Alexios (26), se convertirá en el primer miembro de la familia real griega en servir en las Fuerzas Armadas del país. De acuerdo con lo que marca la Constitución y Ley 3421/2005 de Grecia, donde el servicio militar es obligatorio, el joven ingresará próximamente en lo que comúnmente se conoce como la 'mili'.

Pero hay otro importante 'efecto' después de que la familia recibiese la ciudadanía griega con el apellido de Grèce (que se traduce como de Grecia en francés). Y es que Pablo de Grecia y su mujer desean fijar su residencia en su país de origen. Aunque aún no se ha concretado la fecha de su mudanza y a pesar de tener propiedades en otros lugares del mundo como Londres y Nueva York, el objetivo del matrimonio es instalarse allí de manera definitiva.

Pablo de Grecia, duque de Esparta, príncipe de Dinamarca y Jefe de la depuesta Casa Real de Grecia, ha explicado recientemente que es "un ciudadano más", pero lo cierto es que sus intervenciones en muchos actos públicos de su país son cada vez más frecuentes y cobran mayor relevancia dentro y fuera del territorio heleno.

Del mismo modo que su padre aumenta su presencia en el país y en lo relacionado con la cultura griega, su descendencia le sigue los pasos. Ya se sabe que Constantino -quien acaparó todas las miradas en la boda de su tío, Nicolás de Grecia (55), con Chrysi Vardinogianni (55) está a la espera de recibir la convocatoria de reclutamiento para iniciar sus 12 meses de servicio.

Aquiles y Arístides, por su parte, han tomado con paso firme el compromiso con la fe ortodoxa. Los dos jóvenes son el orgullo de sus progenitores. En agosto de 2024, con motivo del cumpleaños de Aquiles, su padre le dedicaba unas bonitas palabras: "Feliz cumpleaños, estoy muy orgulloso de ti. Cada esfuerzo te acerca cada vez más a tus metas. Feliz cumpleaños Aquileas. Estoy muy orgulloso de quién eres. Siempre alcanzando el cielo".

Su madre también se sumaba a las felicitaciones con otro emotivo mensaje: "Feliz cumpleaños a mi número tres, nacido el glorioso 12. ¡Muy orgullosa de todos tus logros y uno nuevo este año! ¡Que este sea un gran año para ti! Te amo siempre, cerca o lejos siempre juntos".

El joven Aquiles, actor de cine y televisión

Aquiles de Grecia se dedica en la actualidad a la interpretación. Ha debutado en varias producciones de Hollywood, como la película No hard feeling, protagonizada por Jennifer Lawrence (34). También ha formado parte del elenco de la serie de televisión, The Bold and The Beautiful. Todo ello sin olvidar su faceta como influencer. Solo en su perfil de Instagram lo siguen 351.000 followers.

El joven Arístides, quien aún tiene 16 años, también tiene cabida especial en las redes sociales de su madre. Felices dulces 16, Arístides", le recordaba en su aniversario en junio de 2024. "Muy orgullosa de todo lo que has logrado hasta ahora". El joven, con un perfil más bajo que sus hermanos, estudia bachillerato en Wellington College, una prestigiosa escuela ubicada en el condado de Berkshire, en el Reino Unido.