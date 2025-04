Primera imagen del rey Juan Carlos tras el anuncio de su demanda a Miguel Ángel Revilla

#كأس_دبي_العالمي_2025 التقيت بملك اسبانيا خوان كارلوس كان صديق مقرب لوالدي سعد بن عبدالعزيز رحمه الله و استرجعت معه بعض من ذكريات زيارته لنا في المنزل في مدينة برشلونة 🇪🇸❤️



I met today The king of Spain ,Juan Carlos ,and we have shared memories about his visit to our house in… pic.twitter.com/81dmET2F7t