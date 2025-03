Harry y Meghan, cuando se cumplen cinco años del 'Megxit': la inestabilidad migratoria de él y feroces críticas contra la actriz

El 31 de marzo de 2020, el príncipe Harry (40 años) y Meghan Markle (43) salieron oficialmente de la Corona británica. Aunque fue el 8 de enero de ese mismo año cuando los duques de Sussex anunciaron su decisión, no fue hasta aquel martes de primavera, en plena pandemia, cuando se hizo efectivo el Megxit.

Uno de los motivos de su salida, como ellos mismos aseguraron en una polémica entrevista con Oprah Winfrey (71), tenía que ver con la presión mediática a la que estaban expuestos. Pero curiosamente, a día de hoy, cuando se cumplen cinco años del Megxit, Meghan Markle se desarrolla profesionalmente en canales digitales que aumentan su proyección.

Antes de llegar a la Casa Real británica, la estadounidense se desempeñaba como actriz. Alcanzó la popularidad, sobre todo, con un papel protagonista en la serie Suits. Ahora tiene un espacio en Netflix, al más puro estilo de Martha Stewart (83).

Fue el pasado 4 de marzo, cuando la mujer del príncipe Harry estrenó en Netflix Con amor, Meghan, un documental de ocho episodios en el que comparte sus recetas de cocina, así como trucos de decoración y jardinería. En algunas escenas, incluso, aparece el duque de Sussex, con quien hace tres años protagonizó una serie conjunta -Harry y Meghan-, en la misma plataforma.

Por su último documental, Meghan ha recibido feroces críticas. Sobre todo, de la prensa británica. "Perdí las ganas de vivir después del episodio sobre cómo hacer cubos de hielo", escribió la periodista experta en realeza Rebecca English en el Daily Mail. "Nadie quiere ver a Meghan preparando crostini", publicaron The Guardian. Algunos medios estadounidenses también se han mostrado duros con el contenido. "No hay una conversación honesta sobre las dificultades de la maternidad con otras madres invitadas, un elemento que fundamentaría mejor la serie", apuntó The Hollywood Reporter.

El estreno de Con amor, Meghan se produjo dos meses después de que la actriz regresara oficialmente a las redes sociales. Fue el 1 de enero cuando reactivó su cuenta de Instagram con un vídeo inédito en el que se le veía correr por la playa. Un perfil en el que atesora más de dos millones y medio de seguidores y con el que sigue una línea similar a la de Netflix. Predominan los post de gastronomía, jardinería y decoración, pero también hay espacio para la maternidad y su marido, el príncipe Harry.

En su perfil, pese a sus más de dos millones y medio de followers, Meghan Markle sólo sigue a un usuario: la cuenta de As Ever, su otro proyecto de 2025. Se trata de una línea de productos inspirados "en su pasión por la cocina, el entretenimiento y oficialidad", tal y como indica su página web.

El príncipe Harry y Meghan Markle en una gala en Nueva York. Gtres

En este 'renacer' público -y al margen de las críticas- la protagonista de Suits se ha animado con un cuarto proyecto: poner en venta parte de su armario en una conocida plataforma online. "Muchos me habéis preguntado, y aquí lo tenéis", escribió en su perfil de Instagram el pasado 24 de marzo, a la vez que incluía un enlace a su perfil en Shop My, web especializada en moda donde algunas VIPs comparten sus prendas.

Cabe destacar que, pese a que se cumplen cinco años del Megxit, Meghan Markle sigue utilizando el título de duquesa de Sussex en algunos de sus proyectos. Así fugura, de hecho, en la biografía de su perfil de Instagram y en su armario de Shop My.

Mientras Meghan lleva a cabo estos proyectos, el príncipe Harry se mantiene al frente de los Invictus Games -su última edición tuvo lugar el pasado febrero en Canadá- y sortea varias polémicas, relacionadas con una organización benéfica que él mismo dirigía y con su situación migratoria en Estados Unidos.

Fue el pasado miércoles, 26 de marzo, cuando anunció su renuncia al patrocinio de una organización benéfica en el sur de África que creó en memoria de su madre, Diana de Gales. Senteable, que cofundó con el príncipe Seeiso de Lesotho en 2006 y cuyo propósito es ayudar a los huérfanos africanos, así como a combatir la pobreza y el SIDA en Lesotho y Botswana, ha sufrido disputa interna entre la directiva y su presidenta, Sophie Chandauka.

Meghan y Harry, en los Invitus Games en Canadá el pasado febrero. Gtres

Según los medios ingleses, el consejo de administración de la ONG pidió a Chandauka que renunciara después de que ésta denunciara ante la Comisión de la Beneficencia del Reino Unido hechos como supuesto abuso de poder, acoso, sexismo y racismo. De acuerdo con The Times, en dicha denuncia calificó a la entidad como un "proyecto vanidoso" de Harry y Seeiso.

"Con el corazón encogido, hemos renunciado a nuestras funciones como patronos de la organización hasta nuevo aviso, en apoyo y solidaridad con el consejo de administración que ha tenido que hacer lo mismo", rezaba el comunicado difundido por Harry y el príncipe de Lesotho.

Esta polémica se produce a la vez que el duque de Sussex se enfrenta a una difícil situación por su estatus migratorio. La Fundación Heritage, organización conservadora, había interpuesto una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para obtener información relacionada con el proceso de aprobación del visado de Harry después de que éste revelara en su libro, Spare, que había consumido drogas en su juventud.

Según el centro, "la ley estadounidense suele considerar a una persona inadmisible para su entrada" en Estados Unidos si hay pruebas de que ha consumido drogas en el pasado y buscaba que el historial de inmigración del hijo menor de Carlos III (76) fuera público por el interés del caso.

Lo último que se sabe al respecto, es que la DHS compartió los registros de inmigración de Harry, pero sin difundir dos datos reveladores: la petición de visado y la respuesta al consumo de drogas. Su situación en California, donde vive tras su salida de la Casa Real británica, sigue siendo enigmática.