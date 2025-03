Durek Verrett, marido de Marta Luisa de Noruega, revela en un comunicado que recibe diálisis "para mantenerse con vida"

Durek Verrett (50 años), marido de Marta Luisa de Noruega (53), ha estallado en las redes sociales. A través de un extenso comunicado, el chamán ha revelado que ha sufrido situaciones que lo han llevado a un empeoramiento de su delicado estado de salud.

"Durante los últimos seis años, los medios de comunicación noruegos, en particular Se og Hør, no han cesado de atacarme. Me han retratado de formas que han perjudicado profundamente mi salud, mi carácter, mi reputación, mi negocio y a las personas que quiero, mi familia y mis amigos" empieza diciendo en su escrito.

En su carta cuenta cómo las informaciones que se han publicado sobre él en el país de su mujer le han provocado heridas profundas a nivel emocional. El dolor que ha sentido ha provocado el agravamiento de sus problemas renales: "Perdí mi trasplante de riñón hace varios años. Ahora me someto a diálisis tres veces por semana sólo para mantenerme con vida. Estos ataques no sólo me han dolido emocionalmente. Han hecho que esa lucha sea más dura".

Los problemas de Durek Verrett tienen que ver con titulares que, según el líder espiritual, no tienen que ver con la realidad. "Hoy, tras meses de revisión, el Comité Profesional de la Prensa Noruega (PFU) ha dictaminado oficialmente que Se og Hør violó la ética de la prensa, dos veces", recuerda.

Así, cita dos infracciones del citado medio. Uno de ellos es el siguiente: "Publicaron una foto mía privada y desnuda sin mi consentimiento, alegando falsamente que ya era pública. No lo era. Fue robada y vendida por alguien en quien una vez confié". La segunda "violación" es la publicación de "una falsa acusación de abuso basada enteramente en Joakim Boström como fuente, sin pruebas, sin testigos, sin verificación de hechos".

"Nunca he agredido a nadie"

"Que quede claro", añade. "Nunca he agredido a nadie. Esto incluye a mi entonces mánager sueco, Joakim Boström. La acusación era falsa, malintencionada y estratégicamente preparada para hacerme daño a mí y a los que quiero. Las mentiras fueron contadas por familia deshonrada, exsocios, examigos y un guía de bienestar convertido en oportunista hambriento de medios de comunicación. Gente con venganzas personales y algo que ganar".

Así, el yerno de los reyes Harald (88) y Sonia (87) narra que ha sido objeto de acciones "vergonzosas" y "peligrosas" que únicamente perseguían fines de lucro. Asimismo, agradece a su "tribu" por haberle brindado "amor incondicional". Y concluye: "Continuaré caminando en la verdad, con amor y propósito".

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett anunciaron su compromiso en junio de 2022 y celebraron su boda el 31 de agosto de 2024. Para ella es su segundo matrimonio. De 2002 a 2017 estuvo casada con Ari Behn, con el que tuvo tres hijas en común: Maud Angelica (21), Leah Isadora (19) y Emma Tallulah (16). El escritor se quitó la vida en 2019.