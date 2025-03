Linni Meister, supuesta víctima de Marius Borg, rompe su silencio: "No siento ninguna lástima por su familia"

Los problemas crecen en la Familia Real de Noruega. A principios de febrero salió a la luz que el hijo de la princesa Mette-Marit (51 años) está siendo investigado por otra agresión: esta vez a la actriz y presentadora de televisión Linni Meister (39).

Al parecer, Marius Borg Høiby (27) cometió abusos contra ella en el sótano del palacio de Skaugum, a unos 20 minutos de Oslo, donde viven su madre y el príncipe Haakon de Noruega (51).

El supuesto ataque de Marius a Linni Meister habría tenido lugar, según la prensa noruega, en el año 2018. La policía que investiga su caso ha encontrado en su teléfono móvil fotografías y vídeos de índole sexual que sirven de base a cargos de violación.

Ahora, Linni Meister ha roto su silencio y ha hablado sobre el caso en el diario Se og Hør. Asegura que no está pasando un buen momento y confía en que la policía haga su trabajo. "He visto mis pruebas", ha explicado. "Sólo hablar de ello hace que mi corazón lata increíblemente rápido".

Las declaraciones de Linni Meister han tenido lugar en una rueda de prensa ofrecida por la presentadora. Desde que se destapó el escándalo que la implica de manera directa no se había pronunciado.

Se ha refugiado en su trabajo en la pequeña pantalla. El pasado 12 de marzo arrancó un nuevo proyecto, First to the End of the World, un programa en el que se la verá viajando desde Noruega hasta África con la única ayuda de un mapa. Con él pretende pasar página a un episodio oscuro del que prefiere no entrar en profundidades.

"Ha sido un momento bastante desafiante y difícil", ha confesado Linni Meister en su charla con el citado medio. "No creo que debamos entrar en demasiados detalles sobre esto aquí y ahora".

"Todo es impactante"

"Pero déjame decirlo de esta manera: ya tengo muchas cosas en mi vida de las que ocuparme, y mi hijo siempre será lo primero. Así que me siento más fuerte que nunca y tengo el mejor apoyo y la mejor gente del mundo a mi alrededor", continuaba diciendo. "Tengo un hijo y esto ha sido una tensión para todos nosotros, incluidos mis seres queridos. Todo es impactante".

Lo más llamativo de sus palabras es cuando hace referencia al complicado momento que atraviesan Mette-Marit y el príncipe Haakon de Noruega, así como el resto de miembros de la Familia Real noruega. En un principio admite que sintió consideración hacia ellos. Pero ya no. "Entonces sentía lástima por la familia de esa persona, pero ya no", concluye.

Linni Meister es una conocida actriz y presentador de televisión en Noruega. Instagram

Marius Borg fue detenido el 4 de agosto de 2024 por conducir sin permiso y por presunta violación. Se le acusó de abusar sexualmente de su entonces novia en un apartamento en la calle Frogner, en la capital noruega. Su empareja declaró entonces que "que estaba inconsciente y no podía resistirse".

Desde entonces, los cargos contra él se han ido sumando en varias ocasiones. Poco después de su arresto, los cargos contra él se agravaron, pues dos de sus sinovias, Juliane Snekkestad (29) y Nora Haukland (27), se personaron como víctimas ante la policía.

Ahora está acusado del supuesto maltrato contra tres sinovias y por la supuesta violación de dos mujeres. Además, se le imputa haber amenazado de muerte a un hombre, conducir sin permiso de conducir válido, conducta imprudente, varios incumplimientos de una orden de alejamiento, así como ocasionar daños, amenazas y lesiones corporales.

Marius Borg, hijo mayor de Mette-Marit, con su hermano, el príncipe Sverre. GTRES

Marius niega todas las acusaciones que pesan contra él. En la actualidad son seis las supuestas víctimas del hijo de la Heredera al Trono de Noruega, quien suma, además, tres órdenes de alejamiento.

A lo largo de este proceso, el hijo de Mette-Marit llegó a estar una semana en cárcel, bajo un régimen de prisión provisional y con el objetivo de que no pudiera eliminar pruebas. Una vez que quedó en libertad, el pasado 27 de noviembre, entró en un centro de rehabilitación en el Reino Unido. Pero apenas unos días después de su ingreso abandonó la clínica por voluntad propia.