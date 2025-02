Felipe VI y Letizia posan frente a los icónicos retratos de Annie Leibovitz en el Banco de España

Por fin ha llegado el día. Este miércoles, 26 de febrero el rey Felipe (57 años) y la reina Letizia (52) han visitado por fin los retratos que les hizo Annie Leibovitz en el Banco de España. Sus Majestades han posado frente a las fotografías de la conocida artista con motivo de su visita a la exposición La tiranía de Cronos. Risueños y muy relajados, se han dejado ver frente a tan icónicas estampas junto a la autora de las mismas.

Dos imágenes, por cierto, en la que los soberanos aparecen como dos auténticas estrellas de Hollywood. Letizia, con un vestido histórico de Balenciaga. Una pieza que data de 1948 y que forma parte de la colección de la Fundación Antoni de Montpalau. El Jefe de Estado, por su parte, con el uniforme de gala del Ejército de Tierra. Todo un derroche de elegancia.

Los Reyes observan sus fotografías, que pueden verse en el Banco de España. GTRES

El atuendo elegido por los Reyes no es cosa del azar. El Banco de España no quería que lucieran el estilismo regio y clásico que suelen llevar en sus retratos oficiales. En esta ocasión, al tratarse de 'fotos de autor' y no de fotos oficiales, se hizo una excepción en la elección del outfit. Esto explica que sus ropas y su aspecto sean tan llamativos. Además, fue la propia Reina la que eligió su poderosa combinación de complementos: un impresionante vestido negro en tul de seda plisado con una espectacular capa de gala en seda tafetán de color rosa, creada en el taller de Balenciaga en Barcelona en 1962.

La joya protagonista que lleva la reina Letizia en la foto de Leibovitz es un collar de diamantes de la firma española Ansorena. Esta pieza, -que acapara toda la atención de quien observa la imagen ya que no posa con tiara-, es uno de los regalos que le hizo Alfonso XIII a Victoria Eugenia de Battenberg con motivo de su boda, que tuvo lugar en la iglesia de Los Jerónimos en 1906.

Letizia charla con el Rey y con Annie Leibovitz en un momento de la visita. GTRES

Cabe recordar que Annie Leibovitz, junto a la que los reyes han visitado la muestra, captó con su cámara a los reyes Felipe y Letizia el 7 de febrero de 2024. La sesión de fotos tuvo lugar en una de las estancias más impresionantes del Palacio Real, el Salón Gasparini. Un espacio decorado por el pintor y adornista Mattia Gasparini para el rey Carlos III. En principio, la sala iba a ser una Pieza de Cámara para el soberano, pero este nunca llegó a verla terminada. Fue en este entorno de enorme belleza y gran valor histórico donde los Reyes se dejaron inmortalizar por la Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2013.

La exposición, por cierto, se prorroga hasta el próximo 31 de mayo y se podrá visitar de martes a sábado. Quien la visite podrá ver también una selección de relojes y obras de la Colección Banco de España, realizadas por artistas de diversas procedencias y momentos históricos, "que cuestionan y transgreden la concepción hegemónica del tiempo en la sociedad occidental", tal y como reza la información de esta muestra.

Los Reyes Felipe y Letizia posaron para las cámaras de Annie Leibovitz el pasado 7 de febrero. GTRES

La tiranía de Cronos "es una indagación en torno a la idea del tiempo y su representación, una cuestión que ha jugado un papel clave en la creación artística". La exposición cuenta con una selección de más de 50 obras, incluyendo tapices, pinturas, esculturas, fotografías y relojes. La muestra está comisariada por Yolanda Romero, conservadora del Banco de España.

Este martes se ha presentado también el retrato del ex gobernador, Pablo Hernández de Cos. Los retratos de los Reyes son las dos últimas incorporaciones a la galería de efigies del Banco. La primera vez que el medio utilizado para estos retratos es la fotografía.

Hasta la fecha, la retrospectiva ha tenido más de 27.000 visitas, lo que supone que es la muestra más exitosa que ha organizado hasta el momento el Banco de España.