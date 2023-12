El día que el príncipe Guillermo culpó a su padre, Carlos III, de la muerte de Lady Di

'THE CROWN'

"Ella [Diana] tendría que estar aquí con nosotros y si no está aquí es por tu culpa. La hiciste sufrir por amar a otra persona". Con estas durísimas frases, el príncipe Guillermo (41 años) sentenció a su padre, el actual rey Carlos III (75), en uno de los salones del Palacio de Burckingham.

Esto es, al menos, lo que recoge el primer capítulo de la segunda parte de la sexta y última temporada de The Crown, la serie de Netflix que marcó un antes y un después en la imagen de la familia Windsor. El episodio, llamado El fenónemo Guillermo, es un drama ficcionado, es decir, que hay partes de la serie que no se corresponderían exactamente con la realidad. Esta discusión entre padre e hijo y la acusación del príncipe de Gales al soberano de todos los británicos podría no haber existido tal cual se emite.

"Mi responsabilidad con mamá acabó mucho antes de que llegara a París", le responde Carlos. "Ese accidente no fue, de ninguna manera, por mi culpa. Sólo sugerirlo es muy indignante. Me ofende esa acusación. [...] No fue culpa mía. Siempre le dije que necesitaba ir con guardaespaldas. Tenía que ir con protección", concluía.

El príncipe Guillermo y su padre, Carlos III, el 8 de diciembre de 2020 en Londres.

La discusión entre padre e hijo toma otro cariz cuando empiezan a discutir sobre sus propios egos. Y es que Guillermo no sólo acusa a Carlos de haber empujado a Diana a los brazos de los Al Fayed, sino de tenerle celos por copar más titulares que él en la prensa; o que Camilla, a quien hasta entonces veían como la amante de su padre. En realidad, y así lo demuestra la propia historia, Parker-Bowles es el gran amor del Rey.

La muerte de la princesa Diana de Gales en París el día 31 de agosto de 1997 puso del revés los cimientos de Reino Unido e hizo que el mundo se tambalease con teorías conspiratorias y acusaciones de asesinato. La imagen de los Windsor cayó en picado y en aquel momento, las dos grandes víctimas de esta adversa circunstancia, más allá de la malograda Diana, eran los príncipes Guillermo y Harry. El primogénito tenía 15 años y el benjamín de la casa tenía 12. Sólo 15 días después, Harry cumplía 13. El cumpleaños más triste y amargo de toda su vida.

El final de The Crown pone en foco, fundalmente, en dos personajes: la reina Isabel II, reinante en aquel contexto, y el príncipe Guillermo, la persona llamada a ser rey en estos instantes. Cobra cierto protagonismo el papel del primer ministro Tony Blair (70), que poco después conecta políticamente con otros personajes relevantes como el presidente George W. Bush (77) y José María Aznar (70). A lo largo del resto de capítulos y hasta el último, con la boda de Carlos y Camilla, permanecerá de fondo la imborrable figura de Lady Di, quien 26 años después de su muerte sigue siendo protagonista de la prensa, la misma a la que la familia acusa de su muerte.

Carlos y Guillermo en el Palacio de Windsor en 2022. Gtres

