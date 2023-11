El regreso de Jaime del Burgo, exmarido de Telma Ortiz, con incendiarias declaraciones sobre la Familia Real

"Valgo más por lo que callo que por lo que cuento". Esta máxima, que ha sido la histórica carta de presentación de Jaime Peñafiel (91 años) a lo largo de su extensa y reconocida trayectoria, ha servido de perfecta percha para revelar -aunque no todo, claro- en su nuevo libro entramados palaciegos desconocidos hasta ahora de la Familia Real española. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al avance de Letizia y yo (Ed. Almuzara).

Y no hay un único Jaime en esta flamante obra, sino dos. Jaime del Burgo (53), exmarido de Telma Ortiz (50), la hermana de la Reina, también es parte activa de las 240 páginas que conforman la nueva bomba literaria de Peñafiel. El abogado, cuya figura siempre ha planeado, de una forma u otra, por el entorno de los Borbón y Ortiz, regresa de su retiro de silencio y lo hace con incendiarios testimonios.

"Este libro [...] se podía titular, con toda lógica, no Letizia y yo, sino Letizia y Jaime. Por una sencilla razón: protagonistas son, además de la consorte real, Jaime del Burgo, un hombre importante en la existencia sentimental de Letizia, y también Jaime Peñafiel, el autor y uno de los que mejor la conoce, o eso cree, hasta el extremo de ser considerado por el personal como un 'experto' en la vida de Letizia Ortiz", reza el prólogo.

Antes de entrar en materia, el veterano experto en casas reales avisa: un correo electrónico firmado por Jaime del Burgo manifiesta que lo que se cuenta en el libro está completamente autorizado. "En los últimos meses he mantenido conversaciones telefónicas e intercambiado correspondencia mediante email con el periodista don Jaime Peñafiel, haciéndolo conocedor de hechos relevantes de mi vida privada. El Sr. Peñafiel tiene mi plácet para publicar los hechos en cuestión, sea empleando su propia redacción, sea entrecomillando mis palabras", rubrica el empresario que vive entre Londres y California.

1. Del Burgo, Felipe y Letizia, grandes amigos

"Con Felipe tuve una gran relación de amistad. Yo le contaba mis problemas, y él, los suyos. Cuando conocí a su familia, los Reyes, las infantas y demás, me decepcionaron, o creía que tenían un nivel intelectual más alto, pero descubrí que cada cual pensaba sólo en sí mismo. Me quedé horrorizado. Letizia era una zorra en el gallinero. Era más lista que cualquiera de ellos, como ha terminado demostrando", cuenta Del Burgo a Peñafiel.

El abogado revela la estrecha relación que mantenía con Letizia, con quien solía decirse "te quiero" estando ambos en las hamacas de los jardines de Marivent. El ex de Telma recuerda, en cambio, que en un momento determinado de 2011, todo aquello acabó. Al menos, por un tiempo. "Trabajando en Brasil, sufrí una embolia pulmonar. Permanecí en la UCI durante quince días. Conseguí que en el hospital Albert Einstein de São Paulo me facilitaran un teléfono con el que Letizia y yo hablábamos cada día. «Me voy a verte». «Imposible». «¿Y si te pasa algo?». «No pienso morirme en Brasil». En mis visitas a Madrid siempre íbamos al cine los fines de semana Felipe, Letizia y algunos amigos. Letizia y yo siempre nos sentábamos juntos, cogidos de la mano. Eran instantes de felicidad".

"Pero en agosto de 2011", recuerda el excuñado de la Reina, "fue la única vez que discutimos [con Letizia]. En Marivent. Y en noviembre de ese año, encontrándome en Londres, recibí una llamada. Fue muy breve: 'No podemos seguir viéndonos'. Y colgó".

2. Quiere la vuelta del Emérito

A pesar de que aquel "no podemos seguir viéndonos", un año más tarde llegó la boda de Jaime del Burgo con Telma Ortiz, hermana de Letizia, con quien estuvo cuatro años fantasmas. El enlace se hizo en secreto y la separación, que era un secreto a voces, fue confirmada por él mismo a través de un comunicado.

"Telma y yo cesamos nuestra convivencia matrimonial y actualmente llevamos a cabo los trámites jurídicos para la disolución del matrimonio. La ruptura se produjo de mutuo acuerdo y mantenemos nuestra amistad", rezaba el escrito que el hijo del expolítico Jaime Ignacio del Burgo firmó y envió personalmente a los medios de comunicación interesados en publicar la noticia de su divorcio.

La relación con la Reina en estos días parece seguir viva, habida cuenta de lo que dice Peñafiel en su libro con palabras del propio Jaime del Burgo. "Hoy le he pedido a Letizia que colabore para que el Rey [emérito] pueda morir en su casa y en su patria. Los elefantes viejos regresan al lugar donde nacieron. Aunque Juan Carlos nació en Roma, por accidente, su casa es España. Es lo que haré yo también. Un día marcharé desde donde esté y regresaré a Pamplona. He tenido una vida intensa, he hecho muchas cosas fuera de España de las que nadie sabe, y para mí es importante que mis hijas puedan defender mi honor con la verdad el día que falte. Hay un Rey puesto por el BOE. Y hay otro que vive a cuarenta grados a la sombra y que, en mi modesta opinión, lo sigue siendo, según mi interpretación del derecho y de las leyes de la razón natural aplicadas a las circunstancias del caso".

3. Intentó impedir la abdicación

Telma Ortiz y Jaime del Burgo en el aeropuerto de Barcelona, 2012. Gtres

"Días antes de que el Rey abdicara", señala Del Burgo, "intenté evitar la ceremonia mediante una conversación que mantuve con el jefe de la Casa. La información que le transmití sé que nunca llegó a oídos del interesado; al contrario, fue usada para propiciar su renuncia. Quizás algún día me plantee hacer una tesis doctoral en derecho sobre el vicio en el consentimiento y aquella abdicación histórica. «Compórtate», me dije a mí mismo. ¿Frente a la injusticia? ¿Convertirme en un Sancho glotón y perverso? ¡Nunca! Las guerras intestinas en una familia son una cosa, pero ensañarse con un anciano indefenso es otra. ¿Desterrado a morir en tierra de moros? ¿Por qué? Morir lejos de casa es de lo peor que a uno pueda pasarle".

