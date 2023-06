Letizia, en estado puro: el vídeo viral de la Reina en su distendido encuentro con una joven escritora

El carácter firme y la espontaneidad de la Reina son de sobra conocidos. De cuando en cuando escapa del férreo protocolo institucional regalando momento impagables como éste que ha quedado reflejado en un vídeo que está arrasando en redes. Letizia (50 años), en estado puro, comportándose con toda naturalidad mientras vive un 'momento fan' con Marta Bustos, todo un ejemplo de superación.

Las cosas sucedieron así: miércoles 7 de junio, la esposa de Felipe VI (55) acude a la clausura de la XV Convocatoria de 'Euros de tu Nómina', una iniciativa de Banco Santander para impulsar proyectos que mejoran la sociedad. Allí estaba esta joven que en junio de 2020 sufrió un brutal accidente mientras hacía jabones caseros, que la dejó ciega durante más de un año y que ha contado su historia en la novela Cuando perdí mis ojos marrones.

Al encontrarse en el evento con Letizia cara a cara, no dudó en acercarse y ofrecerle su libro para que lo leyera y conociera un poco mejor su historia. Sin dudarlo un instante, ella lo cogió y ahí empezó una conversación en la que volvió a dejar claro que es una mujer de palabras rotundas y gestos contundentes que ordena y manda.

La Reina posa con Marta Bustos durante el evento.

Lo primero que le dice Letizia es: "Me encantaría que me lo dedicaras. Si quieres y si puedes". A su lado, una persona de su equipo observa la escena atentamente. Una vez que la escritora, impresionada, vuelve a coger el ejemplar para buscar un sitio donde estampar su rúbrica, la Reina continúa con la conversación: quiere asegurarse de que tendrá el libro antes de marcharse. "Pero búscame, dedícamelo y tráemelo", le pide. Marta, emocionada, le contesta que sí y propone dárselo al hombre que acompaña a la Reina, quizá para no molestarla. En entonces cuando se puede observar su personalidad en estado puro. "No, me lo das a mí", le contesta y se echa a reír. A continuación, añade: "Porque me haría mucha ilusión que me lo devolvieras dedicado. No me voy". Sin poder creer aún lo que ha vivido, la joven se graba diciendo: "Ahora sí que necesito un trago de vino porque le voy a dedicar un libro a la Reina". Luego le escribe unas frases en el interior y vuelve para dárselo. La madre de Leonor (17) lo recibe con una gran sonrisa y lee atentamente lo que le ha escrito. Misión conseguida.

Con sólo 24 años, Marta ha experimentado una de las peores experiencias que se pueden vivir, sin poder ver durante muchos meses. Le han quedado secuelas que aún son visibles en sus ojos, pero ha recuperado la visión que es lo más importante. Cuando sucedió el accidente estaba en Estados Unidos, donde vivía. Necesitaba dinero para costear el tratamiento médico y pidió ayuda a través de un vídeo en redes sociales que se viralizó y consiguió recaudar 200.000 euros. En Cuando perdí los ojos marrones cuenta su historia, añadiéndole toques de humor para relativizar.

