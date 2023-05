7 de 13

Sin Meghan y con un papel muy secundario en la ceremonia, el príncipe entraba en el templo solo tratando de mantener la sonrisa. Esta imagen, en la que recibe un cariñoso gesto de uno de los invitados, es muy significativa. Aún así, se sentó en tercera fila junto a sus primas, y no en la fila diez como se había dicho. Lo que no cambió fue la decisión del Rey de que no saliera al balcón de Buckingham a saludar junto al resto de la Familia Real.