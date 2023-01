Chiara de Borbón, prima de la princesa Leonor: "Tener que dar la impresión de estar feliz no es fácil"

María Chiara de Borbón (18 años) desciende de una de las ramas menores de la Casa de Borbón. Forma parte de la misma generación de la princesa Leonor (17), su prima lejana, pero no está destinada a ser Reina. Aún así, es consciente de que por pertenecer a una rama borbónica debe mantener una imagen intachable. Este, de hecho, es uno de los grandes retos que enfrenta en su mayoría de edad.

Tal y como ha comentado a EL ESPAÑOL en una entrevista con motivo de su 18 cumpleaños, Chiara -como la llaman en su entorno más cercano-, está obligada a mostrarse siempre feliz y sonriente, aunque no siempre sea así. Tanto ella como su hermana Carolina (19) también tienen momentos complicados como cualquier joven de su edad.

Actualmente, la hija menor de Carlos de Borbón y Chevron-Villette (59) -duque de Castro- y Camila Crociani (51) estudia Ciencias Sociales y Business. Pero también se ha formado en el sector de la moda y está comprometida con causas medioambientales. Todo esto lo compagina con su intensa labor en las redes sociales, plataformas que la han posicionado como una it girl y en la que, según comenta a este periódico, intenta "comunicar mensajes positivos y productivos". Según desvelaba su hermana en conversaciones con este medio, no tiene mayor relación con sus primas Leonor y Sofía (15), ya que han coincidido poco.

Cumple el 1 de enero, una fecha que para todos es sinónimo de celebración. ¿Le desean primero el feliz Año Nuevo o el feliz cumpleaños?

Efectivamente, nacer el 1 de enero es un día bastante especial, y sinónimo de comienzo. Una fecha en la que todo el mundo está de vacaciones y el ambiente es muy festivo y alegre. Siempre me hace feliz que mis amigos esperen hasta la medianoche para desearme el feliz Año Nuevo y luego esperen un minuto para desearme feliz cumpleaños, habiendo nacido a esa hora exacta. Todos los años, desde que nací, tenemos la tradición de hacernos una foto de familia a las 00.01 y guardarla en el álbum como recuerdo de esta maravillosa velada.

Este año fue mucho más especial porque ha alcanzado la mayoría de edad. ¿Cómo lo celebró?

¡Es cierto! Es un año muy importante y diferente de otros cumpleaños. La mayoría de edad significa sentirse más libre y autónomo, pero al mismo tiempo también implica algunas responsabilidades más. Para celebrarlo, mis padres y mi hermana organizaron un viaje sorpresa a pocas horas de París. A un lugar nuevo, muy cultural, pero también divertido con algunos amigos que se unieron a nosotros para celebrar este día especial. Para mí el verdadero regalo es tener una familia que me quiere por lo que soy, ser feliz y pasar buenos momentos juntos.

¿Qué pidió de regalo?

Bueno, ¡las sorpresas no serían sorpresas si ya se conocieran! Por eso nunca pido a mi familia un regalo, sino que dejo que me sorprendan cada año. Como soy una apasionada de la naturaleza y de la navegación, este año me sorprendieron llevándome a las orillas del Sena donde me esperaba un magnífico Riva donde pude hacer un hermoso recorrido por París. Por lo general, hacemos estas actividades en familia, pero esta vez decidí navegar yo sola y disfrutar de la vista, la naturaleza, estar tranquila y respirar esta paz completa. ¡Fue maravilloso!

¿Algún deseo para este nuevo año de vida que pueda contar?

Siempre he sido amante de los animales. Durante mi infancia tuve muchas mascotas, desde conejos, hasta tortugas, peces, una tórtola que se había caído del nido, y ahora tres perros a los que quiero demasiado. El deseo que he hecho para 2023 es comprometerme aún más para el bienestar de los animales porque me gustaría que todos sean amados y cuidados. Quiero dedicarme a mis diversos proyectos con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) que aún estamos desarrollando, para apoyar la conservación de la fauna salvaje en peligro de extinción, proteger los ecosistemas frágiles, hacer frente a la crisis climática y ayudar a encontrar formas prácticas y beneficiosas para que tanto las personas como la naturaleza prosperen.

Para una joven de 18 años, ¿qué es lo más difícil de pertenecer a una Casa Real?

Al ser personajes públicos y formar parte de una Familia Real, la gente espera mucho de mi hermana y de mí, y tener que dar siempre la impresión de estar sonrientes, felices y alegres no siempre es fácil. También tenemos nuestros días un poco más complicados, como todos los jóvenes de nuestra edad. Además, tener que encontrar el equilibrio entre el pasado que encarna una historia importante y el presente con la modernidad de los tiempos actuales en la forma de vestirse, presentarnos, expresarnos y exponernos en las redes sociales puede ser un reto.

Estudia Ciencias Sociales y Business, ha tomado clases de moda... ¿A qué se quiere dedicar?

Además de la cultura política, las ciencias sociales se centran en muchos aspectos diferentes de las relaciones e interacciones humanas. La psicología, la sociología y la antropología exploran el desarrollo de los individuos y las sociedades. Siempre me ha interesado el crecimiento y el progreso de nuestra sociedad para desarrollar proyectos (empresariales o benéficos) en el futuro. El mundo de la iniciativa empresarial me intriga y me inspira cada vez más para crear una empresa con mi hermana en el futuro.

Mi familia tiene mucha experiencia en este campo, y creo que he heredado de mi madre el afán de superación, la inventiva y mi amor por los desafíos. Me encantaría trabajar en el sector de la moda, y por eso estudio moda y diseño en el Instituto Marangoni de París. En esta escuela recibimos una formación muy completa, una visión de 360 grados de todas sus facetas, incluidos el diseño de moda, el negocio de la moda, el estilismo y otros procesos de confección. La moda es una expresión de nosotros mismos y crear una marca significaría reflejar mi personalidad y gusto personal en mis creaciones, algo que me apasiona desde mi infancia.

Chiara de Borbón-Dos Sicilias es una apasionada de la moda. Cedida a EL ESPAÑOL

Victoria Federica, su prima lejana, trabaja ahora como influencer. ¿Le gustaría seguir ese camino?

Las redes sociales son herramientas muy fuertes para transmitir mensajes de solidaridad, difundir la conciencia sobre problemas sociales y dar el ejemplo correcto a los demás. Se trata de comunicación y si se lleva a cabo correctamente nos puede ayudar mucho. Yo utilizo las redes sociales para mantener el contacto con mis amigos y dar rienda suelta a mi creatividad y compartir momentos importantes de mi vida con quienes me siguen, pero sobre todo intento apoyar causas benéficas a favor de los más desfavorecidos. Trato de comunicar mensajes positivos y productivos, a través de mi cuenta Instagram, @chiaradebourbon, utilizando los seis idiomas que hablo para difundir el mensaje más internacionalmente.

En sus redes también comparte detalles de sus viajes. El pasado abril, por ejemplo, estuvo en la Feria de Sevilla. ¿Qué es lo que más le gusta de España?

Fue una experiencia maravillosa. Antes de irme a Sevilla estaba hablando con mi madre en el salón y me dijo: '¡Ya verás qué bien te lo pasas! Nunca querrás volver a casa". Y es verdad. Pasé tres días inolvidables, visitando la feria, el Real Alcázar, el paseo en carruaje, los bailes, los colores, esas ropas maravillosas, el calor y el cariño de la gente... ¡Definitivamente me gustaría volver este Abril! Me encanta España, por su cultura, su gastronomía, su idioma y sus tradiciones. Especialmente Madrid, un lugar muy internacional y reconocido no sólo por sus bellos monumentos históricos, sino también por el lado divertido y entretenido de esta ciudad... ¡Un lugar perfecto para gente de todas las edades!

