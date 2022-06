María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, prima lejana de Leonor: "Es difícil equilibrar tradición y modernidad"

Es la futura jefa de la Casa de las Dos Sicilias y este jueves, 23 de junio, celebra su 19 cumpleaños convertida en una auténtica it girl. María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, hija de Carlos de Borbón y Chevron-Villette (59) -duque de Castro- y Camila Crociani (51), sopla una vela más, so happy, y rodeada de sus familiares y amigos en Saint-Tropez, la exclusiva ciudad costera del sureste francés. Así lo ha podido conocer EL ESPAÑOL en una entrevista con la joven royal.

María Carolina desciende de una de las ramas menores de la Casa de Borbón, actual casa reinante en España y en el Gran Ducado de Luxemburgo. Su progenitor es el jefe de la Casa de Borbón-Dos Sicilias, cuya denominación proviene del nombre de la casa principal -Borbón- y del Reino de Sicilia y el Reino de Nápoles.

El duque de Castro asumió el cargo en 2008 tras la muerte de su padre, Fernando de Borbón y Zamoyski, jefe de la Casa de las Dos Sicilias por herencia. El tío abuelo de Carlos de Borbón y Chevron-Villette, Fernando de Borbón, falleció sin descendencia, por lo que su hermano Carlos tuvo que sucederle, pero éste renunció a sus derechos por amor y finalmente, fue su hermano Rainiero -bisabuelo de María Carolina-, quien se convirtió en el legítimo heredero.

María Carolina de Borbón de las Dos Sicilias en la celebración de su 19 cumpleaños. Cedida a EL ESPAÑOL

Aunque no está llamada a ser reina y por ello, no tiene el mismo rol que la princesa Leonor (16) u otras royals de la misma generación, María Carolina de Borbón-Dos Sicilias es consciente de que, como heredera de una rama borbónica debe mantener una imagen intachable. Esto, de hecho, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta con apenas 19 años.

¿Qué planes tiene para su cumpleaños?

Este año voy a celebrar mi 19 cumpleaños en el Sur de Francia. Debido la situación que estamos viviendo, con la Covid que aún no acaba, y muchas guerras en el mundo, no es el momento de hacer grandes celebraciones.

Por su mayoría de edad le regalaron una moto. ¿Este año qué ha pedido?

El mejor regalo que pueda pedir es salud y pasar un momento con mi familia. Este año no se puede pedir cosas inútiles, cuando hay la posibilidad y el deber de ayudar a los otros haciendo algunas donaciones. Un brindis en familia será suficiente.

Para una joven de 19 años, ¿qué es lo más difícil de pertenecer a una Casa Real?

Para mí, lo más difícil es equilibrar el respeto para la historia y las tradiciones familiares con la modernidad, porque es necesario estar al paso con los tiempos actuales sin olvidarse de los orígenes. En realidad, siempre he estado acostumbrada a las obligaciones que supone estar en una Familia Real. Por ello, no me cuesta mucho seguirlas.

Estudia Moda y Lujo en la Universidad de Montecarlo. ¿Le gustaría crear su propia marca?

En concreto, estoy tomando cursos de Moda y Lujo en la Universidad de Montecarlo y, desde septiembre de 2021, también sigo algunos que ofrece el Instituto Marangoni para aprender sobre todos los aspectos relacionados con la moda. Todas las clases son interesantísimas. Mi hermana y yo tenemos una verdadera pasión por este sector y estoy convencida de que a ambas nos servirá esta formación para acceder en el mundo laboral. Además, estudiamos en la universidad de Harvard, donde nos especializamos en Economía y Marketing, que también nos servirá para nuestro futuro.

María Carolina de Borbón-Dos Sicilias en una imagen por su 19 cumpleaños. Cedida a EL ESPAÑOL

En los últimos tiempos se le ha visto como una auténtica 'it girl' en importantes actos donde se reúne la jet set. El Festival de Cine de Cannes, la Feria de Abril de Sevilla o el Festival de Televisión de Montecarlo. ¿Le gustan estos eventos?

Depende mucho del tipo de evento que han organizado. Muchos de ellos son eventos oficiales. En otros también participan amigos míos y personalidades más jóvenes. En general estos acontecimientos me divierten mucho por toda la preparación que conlleva. Para mí es emocionante maquillarse, peinarse, buscar la ropa adecuada para cada evento... También me encanta compartir momentos tan especiales con mi hermana, Chiara. En estas ocasiones siempre estamos juntas y lo pasamos muy bien.



La princesa Leonor y la infanta Sofía son sus primas lejanas. ¿Tiene relación con ellas?

Hemos coincidido muy poco.

De las casas reales europeas, ¿con cuáles tiene más relación?

Tenemos muy buenas relaciones con la mayoría de la realeza europea, pero en general, opino que es normal desorrollar mejores relaciones y amistades con algunas de estas familias. Nosotros, en particular, con la de Bélgica, la de Holanda, la de Dinamarca y la de Luxemburgo. Además, es fácil darse cuenta de cómo todas las familias reales europeas estén emparentadas.

