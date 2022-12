Los 10 momentazos de la Familia Real en 2022: del "no te aplaudas" al fulminante gesto de Letizia al Emérito

Este año ha sido frenético para la Familia Real española: varios viajes de Estado, la cumbre de la OTAN, los Premios Princesa de Asturias, actos institucionales de diversa índole, etc. Letizia (50 años) ha sido la absoluta protagonista del 2022, no sólo por algunas sorpresas estilísticas como el vestido fucsia con aberturas, su diseño con la espalda al aire o la falda con agujero de H&M en Tudela, también por romper el protocolo en varias ocasiones y por gestos inesperados que han sido captados por el ojo público.

Sin embargo, no ha sido la única que ha dado sorpresas en los últimos doce meses: la Emérita y la princesa Leonor (16) también han regalado momentos irrepetibles. Repasamos los 10 mejores.

1. El momento 'twin' de la Reina con una invitada

Parecía poco probable que algo así pudiera pasar, pero pasó. Letizia asistía a una entrega de premios en Mérida el 4 de mayo cuando, al entrar en la Asamblea de Extremadura donde tenía lugar el acto, se percató de que una de las asistentes llevaba un vestido idéntico al suyo.

"Son cosas que pasan", dijo la Reina sonriendo. Ambas habían confiado en un diseño bicolor de Mango, que se agotaría en cuestión de horas. El momento fue aún más evidente cuando la improvisada gemela de estilo de la esposa de Felipe VI (54), Inma Vivas Tesón, subía al escenario para recoger su galardón. No pudieron evitar las risas y se fundieron en un abrazo antes de posar juntas.

La Reina e Inma Vivas Tesón, con el mismo vestido de Mango. Gtres.

2. El "inadecuado" gesto de Letizia con el emir de Qatar

También en el mes de mayo tuvo lugar el viaje de estado de Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani (42), y su esposa, Sheikha Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, tuvo como momento culmen la cena de gala ofrecida por los Reyes en el Palacio Real. Durante la misma, Letizia charlaba con el Emir y se la vio apuntando directamente con su dedo índice, algo que algunos expertos consultados por EL ESPAÑOL en ese momento consideraron inadecuado.

"Desde el punto de vista del protocolo, esa imagen no es muy afortunada, pero si nos ponen una lupa a todos en cada gesto de nuestras actividades diarias seguro que no hay nadie que no meta la pata. Somos seres humanos", decía Amparo Torres Menéndez, consultora de Comunicación y profesora de Protocolo Institucional y Comunicación Corporativa en la Universidad de Nebrija.

El criticado momento de la cena de gala.

3. La frase más repetida de la Reina en el besamanos

La cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio fue escenario de otro de los grandes momentazos de la Familia Real, en este caso nuevamente protagonizado por Letizia. Durante el besamanos a los invitados, más de 60 personas, ella repitió incansablemente la misma frase: "Thank you, see you in a minute" ("Gracias, te veo/os veo en un minuto"). De esta manera, saludaba uno a uno a mandatarios, primeras damas y otras personalidades. También llamaron la atención sus musculados brazos que dejó al aire con su vestido de The 2nd Skin.

La Reina, saludando a los mandatarios. Gtres

4. Leonor y Sofía con su madre, de incógnito

Lo publicó en exclusiva este medio en el mes de agosto, aunque había sido grabado en julio. La Princesa de Asturias y la infanta no se perdieron el concierto que Harry Styles (28), exlíder de One Direction, dio en Madrid, concretamente en el WiZink Center. La Reina las acompañó y, lejos de ocupar un lugar Vip en las gradas, bajaron a pista, tratando de pasar inadvertidas gracias a las mascarillas. Sin embargo, los escoltas de Casa Real que velaban por su seguridad llamaron la atención de algunos asistentes, que no dudaron en grabar la escena. "Vi bailar a Letizia aunque también se tapó los oídos en varios momentos del concierto, sobre todo cuando la gente gritaba al final de cada tema", contó un testigo a este medio.

La reina Letizia y las infantas Leonor y Sofía de concierto en Madrid.

5. La mirada fulminante de Letizia a Juan Carlos I

Sucedió en el funeral de Estado de Isabel II, el 19 de septiembre en la abadía de Westminster de Londres. Aunque no se esperaba que, por protocolo, sucediera así, los Reyes de España se sentaron junto a los Eméritos en el templo después de dos años sin verse. En un momento dado de la ceremonia, Juan Carlos (84) y Sofía (84) compartían unas risas cómplices, que recibían la desaprobación de Letizia con un solo gesto. La mirada fulminante que le dedicó a su suegro fue muy comentada en las redes sociales. El Rey se sumó a este reproche velado.

6. Letizia se salta el protocolo con unas fans en Londres

Antes de abandonar Inglaterra tras dar el último adiós a la soberana británica, Letizia salía de la embajada de España en Londres para dirigirse al aeropuerto rumbo a Nueva York cuando se sorprendió al ver a un grupo de admiradoras que la esperaban. Muy natural, rompió el protocolo y se acercó a ellas para saludarlas cariñosamente. Agradeció los piropos que le dedicaron, las felicitaciones por su reciente cumpleaños, el 15 de septiembre, y confesó estar "encantada" de verlas allí. Luego, llevándose la mano al pecho, se excusó por no poder quedarse más tiempo. "Me están esperando", dijo.

7. "Dame la mano como a un hombre"

Suma y sigue. En la ciudad de los rascacielos tuvo lugar uno de los hechos más comentados de este 2022. El 22 de septiembre, la Reina asistía a un acto oficial relacionado con la salud mental en el Instituto Cervantes de Nueva York. A su llegada la esperaba el embajador de España en Estados Unidos Santiago Cabanas (68), que seguro no esperaba el recibimiento de tan ilustre invitada. La madre de Leonor (16) le saludó con una frase sorprendente: "Dame la mano como a un hombre". Fue un gesto espontáneo aunque muy poco protocolario que fue recibido con cierta incredulidad por parte de su interlocutor.

La reina Letizia saluda a Santiago Cabanas, embajador de España en Estados Unidos. Gtres.

8. El "no aplaudas" del Rey a Leonor

El regreso de Leonor en octubre para disfrutar de su primer periodo de vacaciones del curso en Gales y presidir los premios que llevan su nombre vino acompañado de anécdota. Durante la gala de entrega de los Princesa de Asturias, la heredera al trono pronunció su pertinente discurso en el teatro Campoamor que fue ovacionado por los asistentes. Leonor, emocionada, volvió a ocupar su asiento y desde allí se unió al aplauso con toda naturalidad.

El Rey, después de decirle en voz baja lo bien que lo había hecho, le hizo una pequeña precisión. "No te aplaudas", le susurró, haciéndole a entender que era ella la receptora de tal expresión de felicitación. La heredera se encogió de hombros y no pudo evitar reírse ante esa leve metedura de pata.

9. La escapada secreta y ecologista de la Reina

No es ningún secreto que a la nuera de Juan Carlos I le gusta 'escaparse' de vez en cuando y hacer algún plan privado fuera de su agenda oficial, aunque siempre acaba teniendo repercusión. Este año ha ido en secreto a la ópera y también se ha pasado por una feria de productos ecológicos celebrada en Madrid a principios del pasado mes de noviembre. Se trataba de BioCultura, instalada en IFEMA, que promociona el consumo responsable y las alternativas respetuosas con el medioambiente y la salud de las personas.

Letizia, vestida de manera informal con un jersey de rayas, visitó los stands de productos ecológicos y se hizo fotos con varias personas que desvelaron en sus redes sociales esta visita de incógnito. "Hoy hemos tenido la oportunidad de ofrecer un lote de nuestros productos ecológicos a S.M. la Reina Letizia", decían en el Instagram de Embutidos Luis Gil.

10. El vuelo comercial de la Emérita

Para terminar el repaso, el momentazo de la reina Sofía a mediados del mes de noviembre. Regresaba de la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde había asistido a un acto enmarcado en la Cumbre del Clima COP27, y optó por coger un vuelo comercial y no los aviones de los que dispone Casa Real para los desplazamientos de sus miembros, como el Falcon 900 o los Airbus.

El estupor de muchos de los viajeros cuando vieron embarcar a la madre del monarca fue mayúsculo, pero ella, con total naturalidad, se mostró cercana saludando con una gran sonrisa. Una de las pasajeras incluso se animó a grabar un vídeo: "Estamos con la Reina, nuestra emérita Sofía. Nuestra Reina, que va en primer lugar. Nos sonríe. Muchas gracias, señora", se la escuchaba decir.

Video de la Reina Sofía en un vuelo JALEOS

