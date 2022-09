Carmen Duerto, autora de 'Letizia. Una mujer real': "La Reina no quiere ver el paso del tiempo en el espejo"

"Este libro se lo dedico a Letizia. Reunir en estas páginas la transformación de su vida merece que nos sentemos en el jardín del palacio de la Zarzuela con unas sidrinas para que me lo explique de periodista a reina o de reina a periodista, aunque en este caso el orden de los sumandos altera al producto". Con esta introducción presenta Carmen Duerto su nuevo libro sobre la realeza, con Letizia (49 años) como absoluta protagonista. El 15 de septiembre, la Reina celebra su 50 cumpleaños y esta novela, de poco más de 200 páginas, le sirve de homenaje.

Se presenta a la madre de Leonor (16) como una mujer real, preocupada por los problemas actuales y, sobre todo, una madre abnegada y una esposa confidente. Lleva más de 18 años en la Familia Real y ya el día de su compromiso con el entonces príncipe Felipe (54) dio claras muestras de que sería una reina diferente.

Su carácter se podría definir con tres palabras; pasión, rigidez y audacia. Al menos eso es lo que considera la autora del libro con la que ha hablado EL ESPAÑOL sobre la evolución de Letizia, sus relaciones familiares y, por qué no, su obsesión por la imagen.

¿Cómo se gestó este libro sobre la Reina?

La editorial me propuso un tema, pero no me quería meter en esa temática y les propuse elaborar este perfil coincidiendo con su 50 cumpleaños, que es una fecha muy redonda. Tengo la información, porque he sido capaz de conseguirla y aporto ese punto de salseo que también es interesante. Mi intención es ayudar al público a formarse su propia opinión con los hechos que se cuentan. Yo no doy la mía.

Portada del libro 'Letizia. Una mujer real'.

Usted ha podido tratarla estado en Palma muchos veranos cubriendo la información de los Reyes. ¿Diría que Letizia es una persona cercana o hermética?

Hay mucha información y muy valiosa sobre los Reyes, que se genera en esos corrillos y en los viajes que comparten con prensa especializada, pero parte de esos periodistas tienen por costumbre no trasladarla. Luego llego yo, que no estoy de acuerdo, y reviento eso. Cuento cosas más privadas que los acercan a la gente, los hacen más empáticos y más humanos. Creo que así hago más por Letizia y Felipe que si sólo me quedara en la parte institucional.

En otras monarquías europeas, reinas como Máxima de Holanda o princesas herederas como Mary de Dinamarca, han celebrado sus cumpleaños con entrevistas televisadas e incluso documentales. ¿Nunca veremos algo así de Letizia?

No lo sé, ellos tienen una línea marcada que es la institucional y de ahí no se mueven. Yo considero que es un error. Les da rabia, por ejemplo, que un periodista como yo vaya a Sálvame a hablar de ellos resaltando la parte más costumbrista o personal; les molesta profundamente. Pero eso tiene más interés que contar que han dado la mano a 1.500 personas en un acto. El resto de las monarquías extranjeras se han dado cuenta de lo importante que es acercarse a sus súbditos.

Hasta la inglesa lo ha hecho, aunque tuvo que suceder el trágico accidente de Lady Di para que se abriera esa institución vetusta, arcaica, cerrada y antiquísima. Máxima de Holanda es otro ejemplo. Es una mujer latina, con una preparación exquisita y que se comporta con total naturalidad. Sabe que su función no es ir a la cabeza, porque a la cabeza está su marido.

¿Habrá celebraciones oficiales por el 50 cumpleaños de la reina?

Seguro que la Casa Real está preparando cosas potentes para centrar el foco mediático por ahí. Ya lo hicieron cuando cumplió 40, que lanzaron una serie de fotos familiares y personales de Letizia estupenda, hechas por un Premio Nacional de Fotografía, con las que consiguieron evitar que se hablara de cosas como su pasado, etc. Fue una buena estrategia. A mí se me ocurre que podrían haber lanzado 50 preguntas formuladas por 50 personas anónimas de la misma generación de Letizia y que ella las respondiera.

¿Y qué le preguntaría usted?

Le preguntaría que cómo se vive, como periodista de raza que ha sido y que me atrevería a decir que sigue siendo, teniendo una mascarilla en la boca, sin poder hacer públicas algunas cosas que piensa. Esto tiene que ser superfrustrante para ella. Letizia llega a la monarquía con 32 años, con un carácter muy marcado y unos valores contrarios a la institución. Es curioso cómo se ha amoldado.

Felipe VI y Letizia en el Palacio de Marivent el pasado mes de agosto durante la recepción de autoridades baleares. Gtres

¿En qué ha cambiado la presencia de Letizia la monarquía?

Hay un detalle básico que es la intendencia de la casa: los productos que se consumen en Zarzuela son de kilómetro cero y ecológicos, ha desaparecido el azúcar, todo es muy sano... Ella ha introducido ese tipo de nutrición saludable y eco, también lo hizo en el colegio de sus hijas. Hay otra cosa a destacar y es cómo Letizia ha ayudado al Rey a mejorar su forma de comunicar. La dicción de Felipe es ahora mil veces mejor, sus discursos están mejor desarrollados. Tener a una periodista en casa con una visión tan estupenda como la de Letizia Ortiz le ha hecho ganar mucho.

¿Ha cambiado también al Rey en el terreno personal?

Claro, porque ha vivido en el mundo real, donde vivimos el resto de los españoles y en el que se aprende mucho. Nadie mejor que Letizia para trasladárselo, porque ella puede decirle las cosas como son, puede confiar en ella plenamente. Entonces ahí tiene una carta muy valiosa en la manga, porque su mujer le traslada al mundo real.

El hermetismo que impera en Casa Real hace que no veamos imágenes familiares, ¿hay una relación fluida con los Ortiz y el resto de los Borbón?

Claro que la hay, pero no la vamos a ver. Cuando has establecido un cordón de seguridad con determinadas personas de tu familia porque pueden erosionar la institución no vas a ver fotos de las reuniones, pero existen. La madre de Letizia tiene una relación muy fluida con los Reyes y también otros miembros de los Ortiz Rocasolano, otra cosa es que nos veamos porque no interesa. Sólo levantan un poco la mano en verano, como las salidas con la reina Sofía, donde muestran buena sintonía para seguir borrando las huellas del incidente de Palma.

¿Cómo es la Reina en su papel de madre? ¿es tan rígida y protectora como parece?

El único cometido oficial que tiene Letizia es el cuidado de su familia y la educación de sus hijas, asegurar el eslabón dinástico, así está establecido. Ella tiene ese carácter y educa a Leonor y Sofía con arreglo a él. Luego, dado que es periodista y maneja la comunicación, sabe que al poner un pie en la calle oficialmente esa foto ya es para la historia, con lo cual tiene que resultar perfecta. Yo recuerdo haber visto a las niñas en Mallorca y siempre miraban a su madre para recibir instrucciones, no a su padre. Ella las dirigía solo con la mirada. Recuerdo haberles hecho alguna pregunta en algún acto oficial y no contestan hasta que su madre lo autoriza.

Leonor experimenta total libertad en Gales.

Ahora, la princesa Leonor estará feliz experimentando cierta libertad.

El internado es la etapa que yo creo que va a recordar como la más feliz de su vida. Allí es Leonor de Borbón Ortiz y punto. Si seguimos teniendo monarquía y sigue siendo ella la heredera, eso va a ser lo más cercano al mundo real que va a poder vivir. Allí experimenta el momento de mayor liberación y puede comprobar en sus carnes cómo es poco más o menos la vida fuera de los muros de palacio.

¿Irá la infanta Sofía también a Gales?

Yo creo que sí, porque entra dentro de la lógica que las dos hermanas reciban una educación lo más igualitaria posible. Es lo justo y pueden pagarlo.

En estos 18 años, desde su boda con Felipe de Borbón, la Reina se ha convertido en uno de los personajes que más interesa.

Sí, es nuestra mayor celebrity porque además cuenta con esa parte tan glamurosa de la realeza, que escasea en este país. Ella es guapa, joven y tiene ese misterio y esa dualidad del mundo y de lo regio. Le gusta verse bien y se ha hecho varios arreglos en la cara con los que se ha transformado y está espléndida. Todo eso atrae y es una pena que no lo muestren más.

Sí, podríamos decir que ha normalizado incluso los retoques estéticos.

Ella quiere verse perfecta desde todos los ángulos. No puede mirarse al espejo y ver el paso del tiempo, así que si considera que con un retoque está mejor, pues adelante. Lo hace porque le gusta verse bien. Y tiene la posibilidad de hacerlo, como sucede con la ropa. Letizia, que es una gran embajadora de la moda española, se pone un traje de Zara, pero no le queda como al resto de los mortales porque antes es su modista de palacio quien se lo acomoda para que le siente como un guante. El objetivo es estar siempre perfecta.

La moda y los mensajes que envía a través de sus looks también está presente en el libro. ¿Cómo valoró el atrevido vestido con aberturas que llevó en el acto de la Cruz Roja y que tanta polvareda mediática levantó?

Esa es otra de las cosas que le preguntaría, porque desde luego no fue algo al azar. Me llamó mucho la atención que asistiera a un acto solidario enseñando sus abdominales trabajados que hasta entonces eran privados. No alcanzo a entender el porqué.

