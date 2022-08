El nombre de Rajwa Al Saif (28) saltaba a la luz pública el pasado 18 de agosto al anunciarse oficialmente su boda con el príncipe Hussein de Jordania (28), heredero al trono. Esta joven arquitecta, formada en Nueva York, ha dado muestras de elegancia y estilo en la sesión de fotos de su compromiso, compaginando un look tradicional con otros más sofisticados. Sigue la estela de su suegra, Rania de Jordania (51), y es su sucesora no solo como futura reina del país, también en lo que a moda se refiere. No obstante, Rajwa también se inspira en otras royals europeas como Kate Middleton (40).

Esta semana, el hilo conductor va de inspiraciones porque tanto Marie-Chantal Miller (53) como Sassa de Osma (34) parecen estar muy pendientes del armario de Letizia (49). La esposa de Pablo de Grecia (55) se ha sumado a la firma de alpargatas preferida de la reina, mientras que la influencer estrena un vestido de una marca que Letizia conoce muy bien. Las más jóvenes tienen su parcela de protagonismo, desde Carlota Casiraghi (36) hasta Pauline Ducruet (28).

