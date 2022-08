8 de 10

Aun apostando por la comodidad, Letizia no pierde la elegancia. Así quedó demostrado en una visita a Andorra, en la que completó su estilo working con unas bailarinas negras acabadas en punta y con aberturas en los laterales, firmadas por Hugo Boss. Pero esta no era la primera vez que apostaba por ellas. El modelo es uno de esos zapatos planos a los que la Reina recurre cuando no quiere sumar más centímetros a su altura.