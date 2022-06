De Kate Middleton a Letizia: cómo llevar espardeñas como una auténtica 'royal'

Hay detalles que desvelan la proximidad del verano: la subida de las temperaturas, el regreso de las terrazas y las alpargatas de la reina Letizia (49 años). Cuando empieza a hacer bueno la mujer de Felipe VI (53) saca de su armario el que sin duda es su calzado favorito, del que tiene decenas de modelos en colores y formas diferentes.

Desde hace varios años, la asturiana se ha convertido en la mejor exponente de estos zapatos, que ha lucido en numerosos actos, tanto nacionales como internacionales. Gracias a ella, las esparteñas son tendencia año tras año y además ha demostrado que siempre son una buena inversión ya que no pasan de moda.

La Reina ha dejado claro que son cómodas, se pueden llevar prácticamente en cualquier ocasión y combinan con casi todo, desde shorts a vestidos pasando por faldas. Cada verano, con el ya tradicional viaje de la Familia Real a Mallorca, la podemos ver llevando este tipo de calzado y siempre con looks de lo más veraniegos y marineros: los tonos blancos y azules son sus favoritos a la hora de combinarlas. Además de tejidos de algodón con brocados o motivos florales, camisas y vestidos de rayas, o el clásico total look blanco.

La reina Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, durante las vacaciones familiares en Mallorca en agosto de 2021. Gtres

Además, las luce en todas sus formas: de suela plana, con cuñas altas de atar o con una cinta al tobillo. Tendencia, gusto y tradición que se ha visto reflejado en sus hijas. La princesa Leonor (16) y la infanta Sofía (15) también tienen en sus armarios varios pares de alpargatas, que llevan luciendo desde que son pequeñas.

Pero no son las únicas que han seguido los pasos de la Reina, la británica Kate Middleton (40) también ha demostrado ser admiradora de las cuñas de esparto pues en más de una ocasión las ha lucido con sus looks. La duquesa de Cambridge, por su parte, suele apostar por este modelo de calzado combinado con vestidos vaporosos, veraniegos e informales para acudir a eventos durante el día. Estilismos con los que transmite frescura, cercanía y mucha naturalidad.

Tampoco se ha perdido la tendencia Meghan Markle (42), que antes de renunciar a todo lo que la relacionaba con la Casa Real británica se dejó ver luciendo un par de estos zapatos. En su caso, unos de color negro con cordones a juego que lució con diferentes estilismos. Y es que, en caso de no saber elegir, este es siempre una gran opción pues pega con todo.

La reina Máxima de Holanda (51) no podía faltar entre las admiradoras de las esparteñas. No solo porque es una gran admiradora de la moda, también de la cultura española. Fan de la Feria de Abril de Sevilla, la argentina también se ha dejado ver luciendo este calzado made in Spain, convirtiéndose en una de sus embajadoras.

Kate Middleton, Meghan Markle y Máxima de Holanda luciendo esparteñas. Gtres

