El 70º aniversario en el trono de la Reina británica ha dado para mucho en cuestiones de moda. No sólo Kate Middleton (40) y Meghan Markle (40) han deslumbrado en los actos conmemorativos, las nietas de Isabel II (96) también se han llevado su porción de protagonismo, con looks de última tendencia. Todas ellas han confiado en firmas británicas, excepto la duquesa de Sussex. Y se ha podido ver alguna pincelada de originalidad, como el clutch que lucía Beatriz de York (33) en el servicio religioso del viernes en Londres, que estaba adornado con la frase: Wifey for lifey. Pero además de estas representantes de la Casa Real británica, otras royals como Victoria de Suecia (44) o Máxima de Holanda (51) también han paseado su estilazo esta semana.

