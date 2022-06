La reina Isabel II toma el té con el oso Paddington al ritmo de 'We will rock you'

Isabel II toma el té con el oso Paddington al ritmo de 'We will rock you'

Isabel II inauguró este sábado el concierto que celebra los 70 años de su reinado con una sorpresa: a través de unas imágenes en las que se le vio tomar el té con el famoso personaje de Paddington Bear, en una sala del palacio de Buckingham.

Las imágenes, que habían sido grabadas, dejaron descolocados a los más de 20.000 asistentes a este concierto, en el que actuaron, entre otros, el grupo Queen, Rod Stewart o Diana Ross, frente al palacio.

El concierto, al que acudieron varios miembros de la familia real, arrancó con la actuación del legendario grupo británico Queen, que tocó la canción 'We will rock you', con el guitarrista Brian May, el batería Roger Taylor y la voz de Adam Lambert.

Haciendo honor a su conocido sentido del humor y de la celebración, la reina, de 96 años, incluso acompañó el comienzo del concierto golpeando su plato de té con una cuchara al tiempo que imitaba el sonido de 'We will rock you'.

La banda Queen también tocó la canción 'We are the champions', en un escenario iluminado con los colores de la bandera británica 'Union Jack', azul, rojo y blanco.

Debido a sus problemas de movilidad, Isabel II no ha podido asistir a todos los eventos programados, incluso el concierto, pero es representada por su hijo y heredero, el príncipe Carlos.

A este evento han acudido también los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, con sus dos hijos mayores, los príncipes Jorge y Catalina.

