El padre de Meghan Markle, hospitalizado de urgencia tras sufrir un derrame cerebral

Thomas Markle (77 años) vive uno sus momentos vitales más delicados tras sufrir un derrame cerebral hace unos días. El padre de Meghan Markle (40) se encuentra ingresado en un hospital de San Diego, California. Una triste noticia sobre la que, de momento, la duquesa de Sussex no se ha pronunciado. Ni tampoco hay noticias de que tenga la intención de desplazarse al centro médico para interesarse por la salud de su progenitor.

Aún así, el paciente no está solo, le acompaña otra de sus hijas, Samantha, que ha hecho unas declaraciones al periodista inglés Dan Wootton en las que informa sobre la situación de su padre. "Se está recuperando en el hospital. Pedimos privacidad para la familia, para su salud y bienestar. Solo necesita paz y descanso”, asegura.

Además, la hermanastra de Meghan ha aprovechado para arremeter sin piedad, una vez más, contra la esposa del príncipe Harry (37), con la que no mantiene relación alguna. "Es una farsa cuánto lo han torturado y cuánto ha tenido que pasar gracias a la indiferencia de mi hermana en los últimos años. Eso es imperdonable", confiesa.

Thomas Markle se encuentra ingresado en San Diego. Gtres.

La guerra familiar continúa y parece que ni este triste acontecimiento servirá para unir de nuevo a la duquesa de Sussex con su progenitor. Se da la circunstancia de que Thomas estaba preparando su viaje a Londres, para asistir a las celebraciones del Jubileo de la reina Isabel II (96), pero no podrá ser. Le hacía especial ilusión visitar el castillo de Windsor, donde se casó su hija hace cuatro años, una cita a la que no fue invitado por los ataques que había realizado contra la actriz. Las constantes polémicas en las que se veía envuelto no favorecían su integración en la Casa Real británica.

Se desconoce si los duques de Sussex han sido informados del derrame cerebral que ha sufrido el señor Markle y a consecuencia del cual ha perdido el habla o si se han enterado por la prensa. Sea como fuere, no parece probable que este contratiempo modifique su hoja de ruta. Harry y Meghan siguen en Santa Bárbara, donde tienen fijada su residencia, y pronto harán las maletas para regresar a Inglaterra, acompañados de sus dos hijos.

Aunque no van a tener ningún papel oficial en el jubileo de Isabel II y ni siquiera aparecerán en el balcón de Buckingham para la foto de familia, su presencia es muy esperada y abre muchas incógnitas. Este viaje podría ayudar a que firmen de una vez la paz tanto con el príncipe Carlos (73) como con los duques de Cambridge. A quien más ilusión le hace este encuentro es a la Reina, que siempre ha sentido adoración por Harry y está deseando abrazar a su bisnieta, Lilibet Diana.

