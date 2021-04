Mati y Eva, tras debutar en el zapatero de Leonor con sus nuevas bailarinas rojas: "Esto ha sido un tsunami"

Debutar en el vestidor de un miembro de la Familia Real española siempre es una fiesta. La reina Letizia (48 años) y sus hijas, las infantas Leonor (15) y Sofía (13), son grandes embajadoras de la marca España. Desde que Felipe VI (53) ascendiera al trono, la soberana y sus dos hijas han puesto el foco especialmente en las pequeñas y medianas compañías de moda no tan conocidas a las que dar visibilidad a través de sus apariciones públicas.

La última vez que esto ha sucedido fue hace apenas unos días. La revolución ha sido absoluta. La Familia Real al completo presidía este pasado jueves su primer acto conjunto desde el mes de diciembre -el primero del año-, y todos los ojos se posaron en el llamativo calzado carmesí que estrenaba la princesa Leonor.

Para la ocasión, la heredera lucía unas nuevas bailarinas rojas de la firma Mathildas Shoes. En concreto, son el modelo Camelia Coco, en piel, con la originalidad de que la punta con lazo imita al estampado de pitón -uno de los favoritos de Letizia-. Su precio, 65 euros. Desde entonces, están agotadas. Sus creadoras son Mati y Eva, dos empresarias de origen canario con las que JALEOS ha hablado en exclusiva y que se encuentran "felices" y "agradecidas" por este gesto de la Familia Real, tan significativo para con ellas y su marca.

Mati, Eva, ante todo, enhorabuena. ¿Cómo se encuentran?

Estamos muy agradecidas, la verdad es que no tenemos palabras para agradecer lo suficiente el apoyo de la Familia Real a las mujeres emprendedoras y a la marca España. Nosotras constituimos Mathildas a finales del año 2019, abrimos la tienda física en Las Palmas de Gran Canaria, que la regenta Mati, y luego también creamos la web a finales de 2019. Imagínate en qué momento, después llegó la pandemia y el confinamiento...

La reina Letizia y la princesa Asturias, que lució Mathildas Shoes. Gtres

Un mazazo justo al principio.

¡Pero claro! Lo que nos ha pasado al pequeño comercio es tremendo: llega la pandemia, una causa sobrevenida que nadie esperaba, estamos aguantando como podemos y la cantidad de pequeño comercio que se ha visto obligado a cerrar sus puertas por esta situación horrorosa a nivel mundial. Estamos hablando del sustento de familias y familias. Mira cómo está India... Horroroso.

Pero con Leonor ha llegado una alegría, ¿no?

Bueno, eso por supuesto. Estamos ilusionadísimas. Claro, nosotras sabíamos que la Casa Real había comprado Mathildas, lo que no sabíamos era que las iba a estrenar en ese acto de Cartagena. Un acto, además, muy especial, en el que la princesa de Asturias tuvo un papel muy importante con la puesta a flote del submarino.

¿Ha pasado mucho tiempo desde que las adquirieron hasta que las lució? Tengan en cuenta que la princesa de Asturias no se prodiga demasiado en público.

No, no pasó mucho tiempo. Las compraron y poco después, la sorpresa. Contentísimas.

¿Consideran importante que la reina Letizia y sus hijas den visibilidad a pequeñas empresas como la suya?

Por supuesto. Y siempre lo hacen, ¿eh? Si te fijas en la indumentaria del último acto público, que además, me enteré de que era el primero conjunto de la Familia Real en muchos meses, tanto la Reina como las infantas están apoyando el comercio español: Zara, Sfera, Mathildas... Nosotras estamos eternamente agradecidas, sólo por el simple gesto de la compra, por el apoyo en estos momentos tan duros. El apoyar la moda made in Spain, a una marca pequeñísima, que somos nosotras... Sólo puedo tener palabras de agradecimiento eterno y el orgullo de tener a una Familia Real que cuida hasta ese detalle.

Detalle de los salones de la reina Letizia y las bailarinas de las infantas, Leonor y Sofía. Gtres

¿Hay más pares de Mathildas en el zapatero de la heredera?

Yo te puedo hablar de Mathildas, de nuestros diseños, de lo que quieras, pero... el armario de la princesa de Asturias y de la infanta no me compete... (ríe).

O sea, que hay más pares.

No sé, no sé... ojalá pronto lo veamos (ríe).

¿Han notado repercusión en sus redes sociales y en las ventas?

Mucha repercusión. De hecho, muchos modelos de Mathildas están agotados desde entonces. De ahí la inmensa gratitud que tenemos hacia la Casa Real por el pico de visibilidad, de ventas, de peticiones...

El modelo de Leonor, el Camelia Coco, es el diseño estrella: está agotado

Sí, sí, está agotado. Esto ha sido una oleada... Hemos tenido que hacer otro pedido a fábrica, no me ha dado tiempo a reponer el resto de modelos. El de la princesa de Asturias estará de nuevo a la venta en un mes aproximadamente. Esto ha sido un tsunami.

La princesa de Asturias luciendo el modelo Camelia Coco de Mathildas Shoes. Gtres

¿Se imaginaron esto algún día en el momento en el que abren su tienda y llega la pandemia de coronavirus arrasando con todo?

Qué va. Nada. Nosotras estábamos aguantando mes a mes. Tenemos una clientela muy fiel en la tienda, una clientela a la que agradecemos enormemente todo su apoyo, su enhorabuena. Gracias a ella seguimos manteniéndonos e intentando hacer las cosas lo mejor posible: eligiendo bien los modelos, hemos sido muy prudentes en este caso también por la pandemia, hemos hecho colecciones muy pequeñas para no tener stock que se quede colgado... Nosotras conocemos bien a nuestros clientes, hacemos por conocerlos bien e intentamos elegir bien los pares: cien por cien made in Spain, comodísimas, estilosas y asequibles.

¿Qué destacarían de su marca?

Lo intentamos transmitir en las redes sociales y en la web. Somos cien por cien producto made in Spain, nos producen en el levante español, somos estilosas, con modelos básicos y también de temporada. Creamos bailarinas con estilo que nos gustan a todas, zapatos cómodos, zapato plano y también con un poco de tacón, pero de horma muy cómoda y que no duelen ni hacen rozaduras... Además, tenemos bailarinas desde 45 euros en adelante. Nos alejamos de las bailarinas made in China que valen 12 euros, lo nuestro es buena calidad, buenas pieles. Tampoco llegamos a marcas de bailarinas que superan los 100 euros por par. Queremos cubrir ese nicho de mercado que hay ahí en medio. ¡Por unas de las caras te llevas dos Mathildas!

¿Con ganas de que alguna otra royal o celebrity lleve Mathildas?

Somos felices si nuestras clientas son felices, sean royals, celebrities o anónimas.

[Más información: La prenda que Leonor le ha 'robado' a Letizia y el vestido étnico de Sofía: los detalles de su primer acto juntas]