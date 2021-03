Letizia se atreve con una nueva combinación: mezcla su traje sastre rosa con un top lencero de encaje

Cuando preguntamos a gente de dentro de Zarzuela nos aseguran que es todo fruto de nuestras ganas de hacer y tener noticias sobre la Reina. Ya nos pasó cuando el día de los enamorados de hace dos años, Letizia (48 años) se puso el traje de Armani de su pedida de mano. Los Reyes se encontraban de visita de estado en Marruecos y nadie habló del encuentro entre los monarcas de ambos países, sino del gesto romántico que la esposa de Felipe VI (53) había tenido un 14 de febrero.

Pues esta mañana ha ocurrido un poco igual. Letizia se ha reunido en Zarzuela para el acto de proclamación del Premio Fundación Princesa de Asturias de Artes y Letras 2021. Además, ha compartido con algunos ganadores de este galardón de años anteriores.

Letizia ha vuelto a apostar por el traje rosa de Hugo Boss. Gtres

Ha sido curioso porque lo ha hecho en una sala de reuniones de la zona de oficinas y no en el salón Magnolia como es habitual. Pero bueno, escenario a parte, la esposa de Felipe VI se ha puesto el traje que lució hace exactamente un año cuando celebró, con la ministra de Igualdad Irene Montero (33), varios actos relacionados con el 8M, el Día de la Mujer. Puede que no nos acordáramos de él sino fuera porque al día siguiente la pareja de Pablo Iglesias (42) - seguro que a la ministra no le gusta mucho que nos refiramos a ella en este término, pero es lo que es - dio positivo por coronavirus y la Reina tuvo que hacer 15 días de cuarentena. Así que vimos la foto de la Letizia y la líder de Podemos en todos los medios una y otra vez, y justo un año después, ella nos lo recuerda.

Como complementos, la Reina ha calzado sus Manolos negros. Gtres

El traje en cuestión es un dos piezas de Hugo Boss formado por una chaqueta de doble abotonadura y un pantalón capri. Lo estrenó a finales de 2019 y lo ha llevado muchas veces combinándolo siempre igual, camisa blanca y salones rosas. Hoy ha querido probar una nueva idea y lo ha lucido con un top lencero de tirantes con detalle de encaje. La verdad es que queda bien con ambas combinaciones, aunque nos declaramos más fans del estilo lencero por darle un toque sexy a un look aburrido en un acto tan poco dinámico.

Como complementos, la Reina ha calzado sus Manolos negros y en cuanto a las joyas, vamos a sufrir muerte por repetición: el anillo de Karem Hallam y los pendientes de aro que parecen ramas de bambú que Leonor tiene igual.

