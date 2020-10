Letizia recupera una de sus faldas más ideales en su cita con la moda española

La Reina ha acudido este jueves a una de los actos en los que más atención se pone sobre ella y su estilismo escogido. Letizia (48 años) ha presidido la entrega de los Premios de la Industria de la Moda y como ella nunca deja nada al azar, ha querido tener un gesto con la moda nacional vistiendo una pieza de la firma patria más famosa en todo el mundo, Inditex.

Suponemos que pocos hablarán de los galardones y muchos comentarán las transparencias de la esposa de Felipe VI (52), que ha vuelto a dejar a la vista su ropa interior con mucho o poco estilo.

Cuando cometes el mismo error en varias ocasiones la cosa empieza a dejar de parecer una equivocación y la gente puede pensar que está hecho con toda la intención.

Como lleva haciendo todo el otoño, Letizia ha vuelto a reciclar las piezas de su estilismo y ha recuperado de su armario una falda de Massimo Dutti dorada y plisada. La Reina la estrenó el pasado mes de junio en una salida que hizo con el Rey y sus hijas al teatro para intentar fomentar el ocio y la cultura en tiempos del coronavirus. Su precio era de 89,95 euros.

Letizia ha llegado a su cita en Paseo de la Castellana cargada con un paraguas debido a la lluvia madrileña. Gtres

La falda nos parece OK, no tiene problema, incluso diríamos que es ideal. El problema viene, o puede que no, con la blusa con la que la ha combinado. Se trata de una camisa negra transparente con lazo al cuello. La primera vez que la Reina lució una prenda que dejaba ver su sujetador se atribuyó a un error, aquella vez se trataba de un efecto de los flashes de los fotógrafos sobre su jersey.

Pero la indiscrección de la camisa de este jueves no tiene que ver con el reflejo de la luz, es por el hecho de que es muy transparente y además, Letizia se ha puesto ropa interior blanca, por lo que resalta mucho más. Nosotras no tenemos problema con este tema pero ¿es apropiado para una royal?

La Reina ha combinado su falda color nude con un top fluido en color negro. Gtres

Tras el efecto flash de la blusa de la Reina, lo de que en este lluvioso y frío día no llevara medias ya se nos queda como noticia secundaria. Majestad, no está el tema para cogerse pulmonías, unas medias dan mucho calorcito.

En cuanto a los complementos, ha elegido unos salones de Prada, siempre tan elegantes, y en la mano la cartera de Carolina Herrera negra con ribete dorado, el modelo Baret. También es de la diseñadora venezolana el abrigo que llevaba sobre los hombros, un diseño clásico con cinturón.

En el apartado de joyas sí que hemos tenido una novedad, a pesar de que no ha estrenado nada. La Reina ha lucido unos pendientes de oro amarillo que hacía mucho que no le veíamos. Son de la firma Gold & Roses y mientras a la derecha le cuelga una estrella, en la izquierda lleva una bolita. No faltaba tampoco el anillo de Karen Hallam.

