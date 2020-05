Lorenzo de Bélgica investigó si su padre, el rey Alberto II, cometió delitos sexuales

Una nueva bomba informativa está a punto de estallar en el seno interno del Castillo Real de Laeken, la residencia oficial de la Familia Real de Bélgica. Thierry Debels (86 años), periodista y escritor especializado en la Casa Real belga y autor de la recién estrenada biografía del rey emérito Alberto II (85) -de momento escrita únicamente en neerlandés- ha desvelado información sensible hasta ahora desconocida sobre la relación entre el monarca y dos de sus hijos, Felipe (60), actual rey y Lorenzo (56), el pequeño.

En concreto, el asunto más delicado y que más ha impactado a la sociedad es que el príncipe Lorenzo investigó, según lo narrado por Debels, información sobre la posible participación de su padre en supuestos delitos sexuales. La hipótesis que puso sobre la pista al hijo de Alberto II fue la publicación de un libro en el año 2010 sobre el pederasta Marc Dutroux.

Entre los años 1995 y 1996, ese hombre secuestró y violó a seis niñas de las cuales mató a cuatro. El horror, la conmoción y el dolor que provocó aquel polémico asunto en el país se elevó a la categoría de escándalo cuando fuertes rumores -jamás probados, por otra parte- vinculaban al soberano con redes en las que se explotaban sexualmente a niños y niñas menores de edad.

Lorenzo de Bélgica. EFE

Tal y como narra el propio Debels en esta nueva obra -que aún no está a la venta-, fue el propio príncipe Lorenzo quien investigó personalmente para conocer de primera mano cuánto de verdad había en los gravísimos rumores que desde el pueblo habían atravesado los muros de palacio.

Para lograr el objetivo de conocer realmente quién era su padre, Lorenzo de Bélgica contactó con Marc Toussant, uno de los autores del libro sobre el pederasta y ha sido el escritor quien ha desvelado su conversación con el hermano del actual, rey Felipe I. "El príncipe me preguntó sobre la posible participación de su padre en delitos sexuales. Quería saber si su padre estaba involucrado. Solo pude responder que no sabía nada, y esa es la verdad", contestó.

Lorenzo no pasó una infancia feliz, tal y como apunta Debels en su libro. Se cree que existe cierto rencor del príncipe hacia su padre y que la relación entre ellos está totalmente rota, de ahí que haya investigado si había algo de verdad en todos aquellos capítulos oscuros Según el autor real: "El príncipe Lorenzo tenía pesadillas de niño porque se sentía muy perdido. Y eso nunca se lo ha perdonado a su padre, hasta el punto de que ha ido a la búsqueda de cosas contra él".

Ante toda esta vorágine histórica, el rey Alberto II no hizo oído sordos. El soberano y el Estado belga presentaron una demanda contra otros autores de un libro sobre el caso del pederasta Dutroux que hablaba del jefe del Estado como responsable de algunos presuntos delitos sexuales. Un tribunal de París obligó a estos escritores a incluir en las páginas de su libro el desmentido oficial por parte del rey Alberto en el que se desvinculaba por completo de mafias de políticos pedófilos.

El rey Alberto y la reina Paola de Bélgica. Gtres

La biografía de Thierry Debels también aborda en un capítulo tan reciente como doloroso para el emérito belga: la falta de reconocimiento de su hija Delphine Boël, a la que los tribunales belgas proclamaron finalmente como tal tras años de pleito en los tribunales. Fue a finales del mes de enero de este año cuando se confirmó que los resultados del test de ADN al que se sometió Alberto II por orden de la justicia demostraban muestran que era el padre biológico de la artista, nacida de una relación extramarital.

La Corte de Apelación de Bruselas había ordenado en mayo del año pasado al anterior monarca que se practicase una prueba de ADN para cotejar la información genética con la de su presunta hija y la madre de ésta, la baronesa Sybille de Selys Longchamps. "No reconocerla ha sido su gran error. Si lo hubiera hecho sería el hombre más popular de Bélgica porque ha sido un buen rey. Ahora, cuando pregunto qué piensan de él, ocho de cada diez me responden que fue una vergüenza que no reconociera a su hija. Ya no se le tiene respeto", apunta Debels.

