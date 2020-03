Rania de Jordania luce el vestido blanco que confirma la silueta favorita de las 'royals'

Rania de Jordania (49 años), de nuevo espectacular. Una de las reinas más elegantes del mundo ha vuelto a dar una clase de estilo este pasado 2 de marzo durante la visita de los reyes de Noruega Harald (83) y Sonia (82) a Amán. Hacía tiempo que no sorprendía tanto y lo hizo no solo por su impresionante vestido-abrigo en color blanco sino también por su larga melena.

Sonia y Harald de Noruega fueron recibidos por el rey Abdalá (58), su hijo Hussein y la propia Rania con todos los honores en su visita de Estado a Jordania.

Rania de Jordania con 'stilettos' de Dior. Gtres

Allí, la Reina deslumbró con un vestido sencillo pero impecable, estilo abrigo en blanco, de la firma Izeta, con cinturón fino sencillo y silueta wrap, un recurso de lo más utilizado por Rania, la reina Letizia (47) y Kate Middleton (38).

Como complemento, Rania apostó por un pequeño bolso con pulsera, muy de tendencia este año en tono piel marrón. Lució, además, unos stilettos de Dior con estampado de jungla, que ya ha llevado en más ocasiones. Este modelo de la esposa de Abdalá II permite portarlo con ciertas de combinaciones. Sin duda, este outfit se convierte en un icono que será de lo más buscado y más replicado por celebrities en diferentes eventos de alto rango y alfombras rojas de todo el mundo.

Rania y el color blanco

Esta no es la primera vez que Rania apuesta por un total white. La reina hachemita daba otra clase magistral sorprendiendo a finales de mayo de 2017 durante el Día de la Independencia de Jordania. Rania deslumbraba moviéndose por el palacio de Raghadan con un vestido túnica de Valentino largo, con pequeña abertura lateral para poder caminar mejor.

Rania de Jordania con vestido-capa.

La capa que partía del vestido llevaba en su interior unos motivos étnicos en diversos colores que le aportaban un toque de distinción sofisticada. De nuevo, corte a la cintura con un cinturón a juego con el interior de la capa.

Otro de los momentos cumbre en los looks de Rania fue en su primer encuentro junto a Melania Trump (48). Con una blusa fluida en crudo, muy del estilo de la que le gusta a la reina Letizia, y un pantalón también fluido muy ancho, de pata de elefante en rosa empolvado.

En 2016, no dudó en lucir un vestido lencero de Givenchy de su colección otoño-invierno 2016-2017, en un evento de mañana. Rania coincidía con Antonio Banderas (59), Kate Moss (46), Heidi Klum (46) y la anfitriona, Naomi Campbell (49), en el desfile benéfico Fashion For Relief que la top organiza cada año coincidiendo.

A la izquierda, Naomi Campbell y Rania de Jordania en el desfile Fashion For Relief. A la derecha, Rania, vestida de Lanvin en abril de 2019. Gtres

Rania impactó en esta red carpet presidiendo una de las fiestas más esperadas del Festival de Cannes donde se recaudan fondos para la organización Save The Children en favor de los niños más desfavorecidos del mundo. La madre de Salma de Jordania (19) lo apostó todo a un vestido camisero largo en seda y encaje.

Los vestidos-joya son uno de sus puntos fuertes de Rania y así lo ha demostrado a lo largo de este tiempo. En otro evento en beneficio de Unicef, la Reina escogió un vestido joya en blanco con corte midi y con aplicaciones plateadas, combinado con encajes, cuello camisero... que remató con un clutch y uno stilettos del mismo color.

Durante el festival The Adventures of Looney Balloony organizado por Unicef y el National Council for Family Affairs para reducir la violencia física en los niños del país, Rania de Jordania decidía llevar un vestido más casual camisero en blanco, con detalle en la pechera de la firma Carven, colección primavera-verano 2018.

En abril de 2019, sorprendía con un vestido con gabardina de tul, firmado por Lanvin durante la recepción y ceremonia oficial en el palacio Al Husseiniya en Amán al presidente italiano Sergio Mattarella (78) y su esposa.

[Más información: El destrozo de Rania de Jordania... y encima le ha costado más de 9.000 euros]