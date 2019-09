Felipe de Marichalar y Mar Torres, enamorados y juntos en su primer día de clase

Felipe Juan Froilán de Marichalar (21 años) y su novia, la nieta del fundador de ElPozo Alimentación, Mar Torres-Fontes, han iniciado este lunes 16 de septiembre el nuevo curso en la Universidad. Los jóvenes han sido fotografiados juntos y preparados para recibir un nuevo ciclo formativo de clases presenciales con las que convertirse en inminentes empresarios.

El hijo de la infanta Elena (55) estudiará de septiembre a junio 3º de Business en The CIS (The College for International Studies), una elitista universidad americana ubicada en la calle Velázquez de Madrid y cuyo coste por año académico supera los 20.000 euros.

Froilán de Marichalar y Mar Torres, con 'look' casual para su primer día de clase. Gtres

A su llegada a primera hora de la mañana, el nieto mayor del rey Juan Carlos (81) se ha mostrado sonriente, ha saludado a sus compañeros y para la ocasión ha elegido un look de lo más sport. Lo que más ha llamado la atención ha sido su camiseta: una prenda azul marino con un mensaje muy claro: "There are strangers here" ("Aquí hay extraños"). La pieza de algodón navy es de Springfield, está en rebajas y tiene un precio de 7'99 euros.

La camiseta la ha combinado con unos jeans de pitillo en color verde pardo y unas zapatillas deportivas negras de doble suela de la firma italiana Dsquared2. Mar Torres-Fontes también ha seleccionado un outfit casual y ha lucido un body estilo nadador en color negro, unos pantalones en tono camuflaje y unas sneakers con plataforma de la marca Vans.

La historia de amor de Felipe Juan Froilán y Mar Torres continúa pese a que los protagonistas no la hayan confirmado hasta el momento y a pesar del tiempo de respiro que se dieron hace unos meses. Desde que se conocieron en el internado de Sigüenza, los rumores de crisis que se han cernido sobre la pareja han sido muchos. Sin embargo, estas imágenes, sumadas a las vacaciones de ambos entre Miami, Alicante, Marbella y alguna noche de hotel en el Eurostars Madrid Tower, dicen todo lo contrario.

Mar Torres y Froilán, con sus apuntes y sus iPads en The CIS.

Froilán y los estudios

Uno de los hitos más destacables del currículo académico de Felipe de Marichalar es que, tras repetir tres veces de curso, consiguió graduarse a la vez que el resto de sus compañeros. En Estados Unidos, a donde sus padres lo enviaron a estudiar para que consiguiera aprobar sus estudios, superó cinco cursos en tres años. La forma de gestión en educación de los centros estadounidenses tendría la respuesta a este logro.

Tras superar lo que allí conocen como high school, los alumnos pasan directamente a la Universidad. Antes de poner rumbo a España, Froilán se graduaba en la prestigiosa Blue Ridge School, cuyo coste anual es de 43.000 euros. El nieto mayor de los eméritos concluyó sus estudios de Bachillerato Internacional en Virginia, y lo celebró fumándose unos puros y dándose un baño en el lago del colegio.

Froilán y sus compañeros de Blue Ridge School celebrando su graduación fumando un puro. Gtres

Su etapa escolar en Estados Unidos concluyó a raíz de una conversación con sus padres. Froilán les pidió encarecidamente que le permitiesen estudiar en España. Echaba de menos su país y prometió no meterse en líos ni salir de fiesta durante el curso académico. El citado centro de estudios brindaba a sus alumnos la oportunidad de estudiar 3º de grado en alguna universidad concertada alrededor del mundo -Alba Díaz, por ejemplo, está en París este año- pero Froilán ha optado por permanecer en su país.

