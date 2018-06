Felipe VI y Letizia aterrizan en Nueva Orleans a ritmo de jazz y de rojo intenso

Los reyes de España han llegado a Nueva Orleans, primera escala de una gira por Estados Unidos que les va a llevar también a San Antonio y a Washington, donde serán recibidos por el presidentes estadounidense, Donald Trump (72), el próximo martes día 19.

El avión de la Fuerza Aérea Española que trasladó a Felipe VI (50) y Letizia (45) desde Madrid aterrizó en el aeropuerto internacional de Nueva Orleans pasadas las 20.10 horas (1.10 GMT).

Con los Reyes ha viajado el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en su primer desplazamiento al extranjero desde que asumió el cargo hace una semana en el Gobierno de Pedro Sánchez (46).

Felipe VI y Letizia aterrizan en Nueva Orleans a ritmo de jazz

La presencia de los reyes en Nueva Orleans responde, como en el caso de San Antonio, a la conmemoración del 300 aniversario de su fundación, y a poner de relieve la importante contribución que España hizo en ambas ciudades.

Como es habitual en Nueva Orleans, una banda ha dado la bienvenida a la comitiva real a pie de pista interpretando When the Saints go marching in, una de las piezas más célebres de la música popular estadounidense. Junto con los trompetistas, había un grupo de bailarines con atuendos de carnaval que dieron colorido al recibimiento.

En el aeropuerto, aguardaban la llegada de los reyes el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, y la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell. También el embajador de España en Washington, el exministro de Defensa Pedro Morenés, y el estadounidense en Madrid, Richard Duke Buchan III.

La actividad de Felipe y Letizia a orillas del río Misisippi se abrirá este viernes con un encuentro con Edwards en el hotel donde se van a hospedar durante su estancia. El recibimiento oficial tendrá lugar posteriormente en el Gallier Hall a cargo de la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, en un acto en el que Felipe VI pronunciará sus primeras palabras.

Como gesto de hospitalidad, la principal avenida de Nueva Orleans se ha engalanado con carteles colgados en las farolas con la bandera de España en los que se da la bienvenida a Felipe VI y su esposa.

Su primera jornada se completará con una visita al palacio del Cabildo, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad del jazz, para ver la exposición "Memorias recobradas. España, Nueva Orleans y el apoyo a la Revolución Norteamericana".

La muestra se centra en la participación que la Corona española tuvo en el nacimiento de Estados Unidos, su influencia en el desarrollo histórico de Nueva Orleans y del estado de Luisiana y en la huella del legado español en la cultura norteamericana.

El sábado, los reyes cerrarán su estancia en Nueva Orleans con un encuentro con historiadores y rectores de universidades y con una visita al Museo de Arte, donde tendrán lugar diversas actuaciones musicales para resaltar la influencia española, francesa, caribeña y africana en la cultura local.

Tanto en esta ciudad como en los dos días siguientes en San Antonio, va a acompañar a los Reyes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por el destacado papel que familias procedentes de este archipiélago tuvieron en la colonización en zonas de Luisiana y de Texas.

El viaje de Felipe y Letizia se cerrará en Washington con la reunión que mantendrán con Trump y su esposa, Melania, en la Casa Blanca. Además de Borrell, de la delegación oficial forma parte el alto comisionado de Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros.