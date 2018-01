Juan Carlos I celebra con Urdangarin en Ginebra su 50 cumpleaños: la visita más inesperada

Lunes 15 de enero. Ginebra. Un restaurante del centro de la ciudad. Una reunión inesperada. La infanta Cristina (52 años) junto a su marido Iñaki Urdangarin y los cuatro hijos del matrimonio Valentín (18), Pablo Nicolás (17), Miguel (15) e Irene (12) celebran el 50 cumpleaños del exduque de Palma. Pero no están solos. Los reyes eméritos, Sofía (79) y Juan Carlos I (80) están con ellos, según publica La Razón.

La visita del monarca emérito ha sido totalmente inesperada, ya que mientras Sofía se ha mostrado muy cercana a su hija después de que saltara el escándalo del 'caso Noós', Juan Carlos ha mantenido siempre cierta distancia. La última prueba de ello es que en su 80 cumpleaños se reunió toda la familia menos Cristina e Iñaki. Parece que este lunes la celebración podría haber sido doble, ya que se habrían celebrado los dos aniversarios a la vez, el del rey emérito y el de Urdangarin.

[Más información: La familia real no estuvo al completo: faltaron la infanta Cristina y sus 4 hijos]

La fotografía oficial de la comida por el 80 cumpleaños del monarca. EFE

JALEOS ha intentado confirmar esta noticia poniéndose en contacto con la Casa Real y esta ha sido su respuesta: "Como eso no está en su agenda pública y forma parte de su vida privada, no podemos decir nada". No obstante, este medio tiene constancia de que este miércoles se publicará una imagen de la familia unida en la revista ¡HOLA!.

Es la primera vez que Juan Carlos se traslada a Ginebra para hacer una visita a su hija y a sus nietos. No es el caso de Sofía que lo hace de manera frecuente.

Justo esta estampa de familia unida llega cuando los medios portugueses hablan de una "grave enfermedad" de Cristina. La revista lusa VIP ha asegurado que la hermana del rey Felipe VI (49) está cada día peor y que estaría atravesando por una profunda depresión.

La última vez que Juan Carlos y Sofía se dejaron ver en público con la infanta fue el pasado mes de mayo, en la capilla del Palacio Real, durante el funeral en memoria de Alicia de Borbón-Parma. Este fue también el primer encuentro público del rey Felipe con su hermana tras la absolución por el 'caso Nóos'.