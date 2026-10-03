De la paella a la tortilla de patata: el viaje de Canal Cocina al origen de 8 recetas icónicas de la gastronomía española

Canal Cocina estrena este lunes 5 (20:30) Los grandes de España, su nueva producción original que reconstruye la historia, los secretos y la evolución de ocho recetas que han trascendido las cocinas domésticas para convertirse en símbolos nacionales.

Los ochos episodios de la serie de Canal Cocina —disponible en las plataformas de Vodafone, Orange y en Prime Video— viajan por restaurantes centenarios, mercados, huertas y lonjas para desvelar cómo platos estrella de nuestra gastronomía pasaron de la tradición popular a la alta cocina sin perder su esencia.

Cada capítulo se desplaza al territorio vinculado a una receta para indagar en su origen, sus ingredientes esenciales y las personas que han contribuido a mantenerla viva generación tras generación.

La producción combina el enfoque documental con el relato humano: cocineros, productores y familias que custodian técnicas y productos forman parte del mapa emocional que dibuja la serie del canal producido por AMC Networks International Southern Europe.

El recorrido arranca con el cocido madrileño, visitando establecimientos históricos como La Bola, Lhardy, Malacatín y Cruz Blanca de Vallecas.

Después, se sumerge en las raíces de la paella valenciana en la Albufera, con paradas en Casa Carmela y Bon Aire.

En Asturias, la fabada protagoniza un trayecto desde las cocinas familiares hasta restaurantes de referencia como Casa Gerardo y Casa Fermín.

Y en Córdoba el salmorejo permite explorar tanto su elaboración tradicional como su evolución contemporánea.

La serie sigue también el viaje del pulpo a feira desde el mar hasta las ferias gallegas; y analiza la tradición y modernidad de las croquetas, con una parada en Echaurren junto al chef Francis Paniego

También descubre en Euskadi los secretos del bacalao al pil pil; y aborda las múltiples versiones de la tortilla de patata, desde Madrid y Barcelona hasta Betanzos, entrando además en su eterno debate: con o sin cebolla.

Expertos del sector

Para reconstruir estas historias, Los grandes de España reúne a figuras clave del sector como Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, o Rogelio Enríquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía.

Además, participan expertos como Mikel Zeberio y Cuchita Lluch; el chef Francis Paniego; y Mandi Ciriza, directora general de Canal Cocina.

Imagen de 'Los grande de España'. Canal Cocina

Junto a ellos participan cocineros, productores y familias que llevan generaciones protegiendo recetas, productos y técnicas que forman parte del patrimonio gastronómico nacional.

La serie Los grandes de España se integra en Es nuestro. Es español, el proyecto anual de Canal Cocina que durante todo 2026 pone en valor la gastronomía nacional a través de más de 100 horas de programación con sello propio.

La iniciativa refuerza el compromiso del canal con el producto local, la tradición culinaria y los productores españoles, consolidando su papel como prescriptor gastronómico y embajador de los sabores, recetas y costumbres que definen la identidad del país.