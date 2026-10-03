Hoy en Netflix una de las mejores películas de ciencia ficción del siglo: un éxito en streaming con Brad Pitt

Brad Pitt está actualmente promocionando 'En el corazón de la bestia', su nueva película de supervivencia y drama con David Ayer que ha conquistado a la crítica y se prepara para arrasar en una taquilla saturada por las grandes sagas y franquicias.

A pesar de que ahora el intérprete esté recibiendo mil y un halagos por su papel en la mencionada producción del director de 'Escuadrón Suicida', en 2019 protagonizó la que es considerada como una de las mejores películas de ciencia ficción del siglo, disponible ahora mismo en Netflix.

Bajo la dirección de un acertadísimo James Gray, Pitt se mete en la piel de Roy McBride en 'Ad Astra', una de las producciones más aplaudidas de la carrera del también protagonista de 'Bullet Train' que ha logrado erigirse en uno de los géneros más colapsados del celuloide contemporáneo.

Una de las mejores películas de Brad Pitt

La trama presenta al mencionado astronauta Roy McBride, quien viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido y desentrañar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Su viaje desvelará secretos que desafían la naturaleza de la existencia humana y nuestro lugar en el cosmos.

A pesar de contar con una infinidad de buenas críticas y el aplauso del público, la película recaudó unos escasos 127 millones de dólares, quedándose por debajo de las expectativas y sucumbiendo en una cartelera donde cada vez hay menos espacio para las ideas originales.

Sin embargo, con el paso de los años la producción ha ido asentándose en el sector gracias al streaming, principalmente, hasta acabar destacada como una de las mejor valoradas dentro del género, lo que no es poco teniendo en cuenta ese traspié inicial que podría haber sepultado por completo el proyecto.

Ahora mismo, los profesionales afirman que el mejor papel de Pitt ha sido en esa 'En el corazón de la bestia', pero en 2019 se dijo lo mismo con 'Ad Astra' gracias a su espectacular compromiso con el personaje y la narrativa de Gray, que rompe con la ciencia ficción contemporánea para abrazar un relato más íntimo y menos frenético.

Y es que el filme no busca, bajo ningún concepto, parecerse al género mainstream, rechazando sus fórmulas y vías narrativas para ahondar en una aventura espacial de corte personal donde la acción, y absolutamente todo, se centra en la interpretación de Brad Pitt y su evolución.