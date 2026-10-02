Ayuso catapulta la audiencia de 'Horizonte' y lleva a Iker Jiménez al liderazgo en el access frente a Pablo Motos y Broncano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dispara la audiencia de Horizonte, el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro.

La entrevista, emitida en el access (de 21:50 a 22:40), anota un 15,5% de share y casi dos millones de espectadores (1.885.000), según informa la consultora Dos30'. Es el contenido no informativo más visto del jueves.

Ayuso, de hecho, otorga a Iker Jiménez el liderato en audiencia de la franja, adelantando tanto a El Hormiguero como a La Revuelta, algo que no había pasado desde que los tres formatos están en antena desde septiembre.

El programa de Iker Jiménez lidera el access con un 13,8% (1.630.000). Es el mejor resultado histórico de Horizonte desde que aterrizara en esta franja en enero.

La Revuelta anoche fue segunda opción (12% y 1.411.000), con José Mariano Benítez de Lugo Guillén, el primer abogado que se enfrentó a los fondos buitre.

➡️ @IdiazAyuso visita #Horizonte consiguiendo LIDERAR el total de su franja con un 14%



➡️ En el access LÍDER con un 13.8% y 1.630.000



➡️ Luego, 13.1% y 923.000



➡️ La entrevista , es el contenido no informativo + visto ayer con un 15.5% y 1.885.000#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/tiog5slJ7N — Dos30' (@Dos30TV) October 2, 2026

El show de Broncano superó a El Hormiguero, algo que también ocurre por primera vez este curso. El programa de Pablo Motos sufre la competencia con la entrevista de Ayuso: se queda con un 11,8% (1.395.000) con Hombres G.

Iker Jiménez también puede presumir de ganar a Jorge Javier en el access, puesto que Supervivientes registra un 7,8%. El intermedio de Wyoming, por su parte, firma un 6,3% en laSexta.

La dirigente del PP acudió al programa de actualidad para hablar de la situación actual que atraviesa España y, en concreto, de la acampada de Sol.

Se trata de la segunda entrevista que Ayuso concede a un formato de Cuatro en siete días. La presidenta madrileña también disparó la audiencia de Nacho Abad (12,6%), con su segundo mejor dato del año.

#LaRevueltaTVE en la noche de @la1_tve alcanza un 12% de share y congrega una media de 1.411.000 espectadores



⚡️ Termina por encima del 15% de share



⚡️ Más de 4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ix0d9QyHbC — Dos30' (@Dos30TV) October 2, 2026

La visita de los Hombres G a @El_Hormiguero alcanza un 11.8% de share y una media de 1.395.000 espectadores en A3



🐜 Más de 3.6 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/3Isacyarpm — Dos30' (@Dos30TV) October 2, 2026

'Horizonte' gana a Manu Sánchez

En prime time (o el segundo prime time como dicen algunos), Horizonte también consigue buenos datos. Hay que recordar que los jueves, el programa de Cuatro ofrece su versión extendida hasta la madrugada.

Aquí, en cambio, sí que gana Supervivientes. La gala presentada por Jorge Javier Vázquez se apunta récord de la edición (15,6%).

Horizonte aprovecha el impulso de Ayuso para marcar un 13,1%, un dato que le hace imponerse a El perro andaluz de Manu Sánchez en La 1 (12,2%).

Las hijas de la criada (9,5%) en Antena 3 y Pesadilla en la cocina (4,2%) completan la oferta.