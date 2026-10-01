Hoy en Netflix: el thriller que lleva en el top 10 en 59 países desde su estreno hace 3 semanas

Netflix continúa incorporando a su catálogo thrillers capaces de mantener al espectador en tensión hasta el último minuto. Uno de sus estrenos recientes es Susurran tu nombre, una película de misterio y crimen protagonizada por Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan que llegó a la plataforma el pasado 28 de agosto.

La cinta, cuyo título original es The Whisper Man, está dirigida por James Ashcroft y adapta la novela homónima publicada por Alex North en 2019. La historia combina la investigación de una desaparición infantil con un antiguo caso de asesinatos en serie que parecía haber quedado atrás.

El protagonista es Tom Kennedy, un escritor viudo que intenta rehacer su vida junto a su hijo de ocho años después de la muerte de su mujer. Sin embargo, todo cambia cuando el pequeño desaparece sin dejar rastro.

Desesperado por encontrarlo, Tom se ve obligado a recurrir a una persona con la que lleva años distanciado: su propio padre, Pete Willis, un antiguo inspector de policía interpretado por Robert De Niro. Décadas atrás, Willis fue el responsable de detener a un peligroso asesino en serie conocido como el Hombre de los Susurros.

El problema es que la desaparición del niño parece guardar una inquietante relación con aquellos crímenes del pasado. La investigación comienza entonces a conectar dos épocas diferentes y obliga a regresar a un caso que parecía cerrado.

La policía también encuentra similitudes entre los nuevos acontecimientos y los asesinatos cometidos años atrás. La detective Amanda Beck, interpretada por Michelle Monaghan, será una de las personas encargadas de intentar descubrir qué está ocurriendo mientras las pistas conducen de nuevo hasta el antiguo criminal.

Uno de los principales atractivos de la película es precisamente su reparto. Robert De Niro encabeza el elenco junto a Adam Scott y Michelle Monaghan, a quienes acompañan Michael Keaton, Hamish Linklater y Owen Teague.

El éxito en Netflix fue prácticamente inmediato. Apenas tres días después de su estreno, Susurran tu nombre llegó al número uno de las películas más vistas en 69 países, incluida España.

La película tiene una duración de 1 hora y 45 minutos, por lo que se presenta como una opción perfecta para quienes buscan un thriller de misterio que pueda verse de una sentada.

Con una desaparición infantil, un asesino en serie condenado, un antiguo policía que debe regresar a un caso de su pasado y una familia marcada por la pérdida, Susurran tu nombre construye una historia en la que cada nueva pista abre una incógnita diferente.