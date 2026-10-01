Antena 3 reafirma su liderazgo frente a La 1, que logra su mejor septiembre en 15 años, y Cuatro da la campanada en audiencia

Antena 3 vuelve a liderar en septiembre. La cadena de Atresmedia deja a sus rivales muy por detrás en un mes marcado por la invasión a Ceuta y las protestas por la vivienda tras el desahucio a Maricarmen.

La 1 sigue fuerte, pero sigue sin darle para dar caza a Antena 3. Por su parte, Telecinco no consigue salir de su travesía por el desierto, y firma su peor arranque de toda su historia.

De hecho, Cuatro ya la pisa los talones después de experimentar todo un subidón en audiencia gracias a una parrilla volcada al directo.

Con un 12,8% de share, Antena 3 marca el paso en el primer mes del curso televisivo. Amplía la ventaja sobre La 1 en siete décimas. La cadena vuelve a demostrar la solidez de su modelo, al ganar el 89% de las jornadas.

Lidera el prime time y la sobremesa, donde consigue la mayor distancia con Telecinco desde junio de 2022.

Suyos son los tres programas más vistos: El Hormiguero, La ruleta de la suerte y Pasapalabra. Los tres continúan siendo los tres pilares sobre los que se sustentan el éxito de Antena 3.

Pablo Motos, por cierto, vuelve a ganar el pulso sobre Broncano, al liderar todos los días excepto el martes 29 por el fútbol. El Hormiguero ha promediado un 13,9% frente al 10,8% de La Revuelta, el peor inicio desde su estreno en La 1 en 2024.

Tampoco fallan los informativos. Antena 3 Noticias suma 81 meses consecutivos de liderazgo con un 19,1%, siete puntos por encima de los Telediarios de TVE.

Mención especial merece la edición que pilota Sandra Golpe, que consigue su mejor septiembre desde 1997, con un 23,6% de share y 2.118.000 espectadores de media.

La presentadora Sandra Golpe. Captura Antena 3

Antena 3, además, cuenta con Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión; y ha estrenado con éxito Las hijas de la criada, La Voz, La Mesa de Cristina Pardo y El Secreto.

Buen dato también para Espejo Público, que consigue su mejor marca del año (12,5%). De hecho, cierra el mes con su programa más visto desde el 4 de marzo.

La 1 se consolida

La 1 continúa con su tendencia positiva al cerrar septiembre con un 12%, su mejor dato en los últimos 15 años, mejorando el gran 11,6% que anotó el año pasado.

Y lo ha hecho gracias a los partidos de España en la Nations League. El choque frente a Inglaterra firmó un 43% de share, mientras que el de Croacia alcanzó un 40,2%.

Además, La 1 ha emitido otros dos partidos: el Países Bajos-Alemania (10%) y el Noruega-Portugal (14,4%) en los últimos días de mes. También ha conseguido buenos datos con la Vuelta a España.

La cadena continúa con un gran rendimiento en la mañana con Silvia Intxaurrondo (La hora de La 1) y Jesús Cintora (Mañaneros 360) tras la salida de Javier Ruiz.

Jesús Cintora en 'Mañaneros 360'. RTVE

La 1 también domina la tarde en septiembre, 23 años después, con La Promesa (12,6%) y Valle Salvaje (10,2%).

Sin embargo, en prime time tiene problemas. Pese a liderar en el diferido, MasterChef Celebrity Legends marca mínimo de la franquicia (12%) y El perro andaluz de Manu Sánchez firma su peor mes (10,4%). También ha estrenado El Túnel.

La 2, por su parte, crece 6 décimas y registra su mejor septiembre desde 2008.

Mínimo para Telecinco

Telecinco continúa tercera del ranking (8,4%). La cadena sigue sumida en una profunda crisis de audiencia —lleva 15 meses en unidígito— y cierra el mes empeorando en casi 1 punto el dato de septiembre de 2025.

No obstante, mejora 6 décimas el resultado de agosto.

Las galas principales de Supervivientes All Stars (15,1%) y La isla de las tentaciones (12,8%) continúan dando alegrías a Telecinco.

¡De Viernes! (12,5%) lidera con su mejor marca desde noviembre. El pasado viernes obtuvo récord histórico en cuota (18,7%) con la entrevista a Belén Esteban.

Fran González y Carlos Sobera en 'Rueda la letra'. Mediaset España

Sin embargo, el problema de Telecinco continúa siendo su tarde. Rueda la letra, el concurso presentado por Carlos Sobera que incorpora El Rosco como prueba final, no carbura (7,9%).

Además, El verano se mueve (6,7%) y El diario de Jorge (7,6%) firman mínimos en la franja vespertina, únicamente maquillada por salva Allá tú (9,8%).

Subidón de Cuatro

Si en Fuencarral se sufre con Telecinco, con Cuatro ocurre todo lo contrario. El canal consigue un 7,1% de share, 1,5 puntos más que lo que firmó el pasado septiembre. O dicho de otra forma: se queda a solo 1,2 puntos de su hermana 'mayor'.

Es su mejor arranque de temporada en 11 años.

Y lo hace gracias a su apuesta por los programas de actualidad, cuya presencia este mes aún es mayor. Empezando por En boca de todos, en la mañana con Nacho Abad, que firma récord en share (10,6%).

Iker Jiménez y Carmen Porter en 'Horizonte'. Mediaset España

En la sobremesa, Todo es mentira, con Risto Mejide, sigue fortísimo, igualando el dato mensual con el mayor share de su historia. Y en la noche, Horizonte, con Iker Jiménez también firma récord (12,1). Hasta se ha apuntado varios triunfos frente a Broncano.

También despunta Noticias Cuatro. La primera edición, la que presenta Alba Lago, bate récords con los mejores datos mensuales (9,4% y 632.000 espectadores) en ambas métricas de la nueva etapa.

Cuatro abre una brecha de 1,8 puntos sobre laSexta (5,3%), la mayor ventaja desde 2012.

La entrevista a Pedro Sánchez en El intermedio y el Salvados con Rufián han sido lo más visto de la cadena este mes. Programas como Pesadilla en la cocina o Congelados no han tenido los datos esperados.