Imanol Arias, sobre su mili en Ceuta: "Me dio el poder comer todos los días y el tener callos del barco que sigo conservando"

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión y el cine español, Imanol Arias también tuvo que enfrentarse a una etapa de incertidumbre profesional.

El actor, que por entonces comenzaba a abrirse camino en la interpretación, tuvo que hacer el servicio militar en el momento en el que todavía buscaba hacerse un hueco en la profesión.

En una entrevista para Esquire, Arias ha recordado cómo fueron aquellos años y la manera en la que la mili terminó influyendo en su vida. Para el actor, aquella etapa que inicialmente podría parecer una interrupción de su carrera acabó convirtiéndose en un periodo de aprendizaje.

Imanol Arias posnado. Gtres. Gtres.

"Antes de la mili llevaba tres años seguidos como actor y estaba en ese bache entre el personaje pequeño y el salto a algo con continuidad. En medio de eso, la mili me dio algo básico: comer todos los días", declaró.

La experiencia de la mili tuvo un componente particular. "Y tuve suerte: me hice cabo primero en un cuerpo de tierra agregado a la marina y acabé en el peñón de Vélez de la Gomera", explicó Arias.

Con el paso del tiempo, el actor de Cuéntame ha terminado viendo aquella etapa desde otra perspectiva. Lo que en un principio podía parecer un paréntesis obligatorio en su trayectoria profesional acabó convirtiéndose en una experiencia.

"La mili, que parecía una interrupción, se convirtió en un puente". Una frase que resume cómo aquel periodo terminó conectando una etapa de su vida con la siguiente.

Imanol Arias, en una imagen de archivo. GTRES GTRES

"Porque el asunto era: te toca estar aquí y no has venido a hacer ninguna revolución, tío, has venido a vivir y a aprender", añadió.

Su experiencia como intérprete también terminó apareciendo, de alguna manera, en las tareas que tuvo que realizar durante el servicio militar. Arias establece una curiosa comparación entre las maniobras militares y el trabajo de un rodaje.

"Si tienes que hacer un desembarco, hay que aprender a hacerlo como si fuera un rodaje. Yo todavía tengo callos. Los únicos callos que he hecho en mi mano son del barco de la mili".

Así, la mili terminó siendo para Imanol Arias mucho más que una obligación que interrumpió durante un tiempo su carrera como actor. Llegó en un momento profesional de incertidumbre, cuando todavía esperaba ese personaje que le permitiera dar un paso adelante.