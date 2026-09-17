Maribel Verdú, 55 años: "De mi infancia recuerdo el bocadillo de leche condensada con plátano que me hacía mi madre"

Maribel Verdú es uno de los rostros más reconocidos de la interpretación española. A lo largo de sus más de cuatro décadas de trayectoria, la actriz ha construido una carrera marcada por grandes personajes y películas que forman parte de la historia del cine español.

Sin embargo, detrás de la intérprete también permanece el recuerdo de una infancia muy ligada a la familia, a los juegos en la calle y a los pequeños placeres de entonces.

En una entrevista con Nuria Vidal, Maribel ha echado la vista atrás para recordar cómo fueron aquellos primeros años de su vida. Una etapa en la que la familia tenía un enorme peso y en la que los momentos cotidianos han quedado grabados en su memoria.

Maribel Verdú Esteban Palazuelos

"Me crié en casa de mis abuelos. Vivía allí, en aquella casa enorme, con todas mis tías. En casa de mi madre eran 8 hermanos", ha explicado la actriz al hablar de aquel entorno familiar en el que creció. Una casa llena de personas y de vida, escenario de buena parte de sus recuerdos de su infancia.

Una infancia que recuerda con especial cariño y que estuvo marcada por una gran libertad para disfrutar de los juegos y de la vida en la calle. "Me pasaba todo el día jugando en la calle", ha confesado.

También guarda un recuerdo especialmente positivo de sus años en el colegio. La actriz asegura que era feliz durante aquella etapa y que siempre cumplió con sus obligaciones escolares, incluso por una cuestión de respeto y temor a sus padres.

"Yo era feliz en el colegio, nunca he hecho pellas. Ni un día de mi vida. Primero porque no me atrevía", ha recordado con naturalidad.

Pero si hay un recuerdo que permanece especialmente asociado a aquellas tardes de infancia es el de sus meriendas. Entre todos los alimentos que podría disfrutar después del colegio, hay uno que Maribel Verdú recuerda de manera especial y que estaba preparado por su madre.

"Para merendar me comía un exquisito bocadillo de leche condensada con rodajas de plátano que me hacía mi madre", contó en la entrevista de Nuria Vidal. Una combinación sencilla y contundente que se convirtió en uno de esos pequeños placeres capaces de permanecer en la memoria durante décadas.

Puede parecer algo curioso o extraño de escuchar este emparedado, pero es de lo más dulce y energético que puedes preparar en casa un día sin ninguna prisa.